Entry list Atp Los Cabos - da Zverev a Tsitsipas e Rune: tante stelle in campo

Non solo Sudamerica con il 500 di Rio de Janeiro. Il tennis, dal 19 al 25 febbraio, sarà protagonista anche in Messico e in Qatar. A Los Cabos saranno addirittura cinque i top 20 in gara a contendersi il titolo e il massimo dei punti in palio (250).

Stefanos Tsitsipas cercherà di difendere il trionfo dello scorso anno e non perdere ulteriore terreno in classifica. Questa volta avrà però a che fare con diversi giocatori di spessore. Il tedesco Alexander Zverev guiderà il seeding, mentre il greco sarà ai nastri di partenza come terza testa di serie.

Il principale rivale di Sascha, sulla carta, sarà il danese Holger Rune (attualmente al settimo posto in graduatoria). Le sorprese potrebbero non mancare: anche Alex De Minaur e Casper Ruud proveranno a dire la loro.

L'australiano, dopo un ottimo Australian Open, andrà a caccia di un altro importante risultato. Il norvegese rientrerà in campo con l'obiettivo di fare meglio sul cemento dopo un periodo non così soddisfacente.

A rappresentare l'Italia ci sarà Matteo Arnaldi, che vorrà sicuramente farsi valere in una manifestazione che si preannuncia piuttosto dura. L'azzurro è di pochissimo fuori dai migliori 8 iscritti e, salvo rinunce importanti degli ultimi giorni, dovrà scendere in campo già dal primo turno.

Fari cchi puntati anche su Christopher Eubanks, il russo Roman Safiullin e il britannico Daniel Evans, tutti avversari da non sottovalutare. Ecco l'entry list completa diffusa dagli organizzatori

Alexander Zverev Holger Rune Stefanos Tsitsipas Alex de Minaur Casper Ruud Christopher Eubanks Roman Safiullin Daniel Evans Matteo Arnaldi Mackenzie McDonald Max Purcell Jordan Thompson Jack Draper J.J. Wolf Taro Daniel Miomir Kecmanovic Yoshihito Nishioka Dominik Koepfer

Aleksandar Vukic Marcos Giron Nuno Borges Marton Fucsovics Rinky Hijikata Tomas Machac Thanasi Kokkinakis Borna Gojo Alex Michelsen James Duckworth

Ecco invece gli alternates che entreranno di diritto nel tabellone principale se qualche tennista dovesse annunciare la rinuncia alla manifestazione: