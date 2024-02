Entry list Atp Rio de Janeiro - Alcaraz guida il seeding: sarà rivincita con Norrie?

© Julian Finney/Getty Images

Dopo l'appuntamento di Buenos Aires, la gran parte dei tennisti proseguirà la tournée in Sudamerica sulla terra rossa e prenderà parte all'Atp 500 di Rio de Janeiro. La stella di questo torneo sarà senza dubbio Carlos Alcaraz, molto atteso in Argentina e in Brasile.

Il numero 2 del mondo proverà a piazzare una doppietta di vittorie, che l'anno scorso non gli è riuscita davvero per poco: infatti, lo spagnolo riuscì a trionfare nel 2023 nella capitale argentina ma poi a Rio è stato fermato nell'atto conclusivo da Cameron Norrie dopo una durissima battaglia.

Saranno nuovamente loro a sfidarsi per la corona? Sicuramente il britannico avrà tanta voglia di difendere il titolo e i 500 punti in scadenza. I possibili outsieder potrebbero essere Nicolas Jarry, Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, che saranno le altre principali teste di serie.

Ci sarà anche il giovane francese Arthur Fils, mentre nessun italiano parteciperà alla competizione, preferendo il cemento in questa fase prima dei due Masters 1000 americani a Indian Wells e Miami.

I tennisti iscritti al torneo brasiliano

Ecco l'entry list completa diffusa dagli organizzatori.

Carlos Alcaraz Nicolas Jarry Francisco Cerundolo Cameron Norrie Sebastian Baez Tomas Martin Etcheverry Laslo Djere Arthur Fils Sebastian Ofner Alejandro Tabilo Daniel Altmaier Dusan Lajovic Yannick Hanfmann Stan Wawrinka Roberto Carballes Baena Pedro Cachin Thiago Seyboth Wild Bernabe Zapata Miralles Juan Pablo Varillas Jaume Munar Federico Coria Albert Ramos-Vinolas Marin Cilic (ranking protetto)

Cristian Garin Daniel Elahi Galan Facundo Diaz Acosta Tomas Barrios Vera Maximilian Marterer Hugo Dellien Pedro Martinez Benoit Paire Alex Molcan Thiago Agustin Tirante

Ecco i primi alternates che potrebbero subentrare in caso di rinunce tra i tennisti iscritti ed entrati di diritto nel tabellone principale: