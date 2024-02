Atp Indian Wells e Miami - Importante cambiamento sulla distribuzione del montepremi

© Clive Brunskill/Getty Images

Diminuito il jackpot per il vincitore, il finalista e i semifinalisti. Un aumento non di poco conto invece per i giocatori che disputeranno le qualificazioni e si fermeranno ai primi turni della competizione. È questa la 'politica' intrapresa dai Masters 1000 di Indian Wells e Miami per l'edizione 2024.

Un cambiamento importante quello effettuato dalle organizzazioni dei due tornei, che compongono insieme il cosiddetto Sunshine Double, che hanno deciso di distribuire in modo diverso il montepremi totale in palio. La competizione ha voluto così tendere una mano verso tutti quegli atleti di seconda fascia: basti pensare che chi entrerà nel tabellone principale e uscirà subito di scena al round inaugurale riceverà un premio di 30 mila dollari.

Ecco le tabelle diffuse che evidenziano nel dettaglio la diversa suddivisione applicata dalle manifestazioni in questa annata.

Significant reduction in prize money for singles champions and finalists (and semifinalists as well) at Indian Wells and Miami this year.

Qualifying and early rounds prize money, on the other hand, are increased, particularly at IW.

pic.twitter.com/EIJ4aeJMH8 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 1, 2024