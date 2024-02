Da Jannik Sinner ad Arnaldi e Musetti: dove giocheranno gli italiani a febbraio?

© Daniel Pockett-Getty Images

Dopo la settimana di Montpellier e delle qualificazioni di Coppa Davis il circuito riparte con un mese molto intenso nel quale ci saranno tre tornei a livello maschile per ogni settimana. Non manca la scelta di certo. Vediamo quali sono i programmi dei tennisti italiani e dove giocheranno in queste settimane al netto di sempre possibili cambiamenti in corso d'opera.

Jannik Sinner gioca solo il torneo di Rotterdam

Andando per ordine di classifica non si può non iniziare da Jannik Sinner. Il giocatore italiano campione degli Australian Open disputerà solamente un torneo: nella settimana dal 12 al 18 febbraio giocherà l'Atp 500 di Rotterdam.

Ha deciso di non giocare questa settimana l'Atp 250 di Marsiglia al quale era iscritto e poi tornerà alle gare a marzo al 1000 di Indian Wells. Lorenzo Musetti ha una programmazione più intensa. Questa settimana gioca il torneo Atp 250 di Marsiglia, la settimana prossima raggiungerà Sinner a Rotterdam per l'Atp 500 poi ha anche in calendario la trasferta a Doha per l'Atp 250 del Qatar (19-24 febbraio 2024) e a Dubai per l'Atp 500 dal 26 febbraio al 2 marzo.

Matteo Arnaldi invece ha optato per una programmazione diversa: volerà negli Stati Uniti e giocherà la prossima settimana dal 12 al 18 febbraio l'Atp 250 di Delray Beach poi doppia partecipazione a tornei in Messico.

Prima l'Atp 250 di Los Cabos e poi il 500 di Acapulco. Lorenzo Sonego ha una programmazione simile a quella di Musetti fatta eccezione che non gioca questa settimana a Marsiglia. Ma sarà a Rotterdam la prossima settimana e poi a Doha e a Dubai.

Non ci sono ancora certezze sulla programmazione di Matteo Berrettini

Flavio Cobolli ha avuto un'importantissima crescita anche in classifica nelle scorse settimane: ha giocato a Montpellier raggiungendo i quarti di finale.

Come ha spiegato il padre in un'intervista a Supertennis la scelta è stata quella di fare la trasferta americana sul cemento. Quindi giocherà come Arnaldi, Delray Beach, Los Cabos e Acapulco. Infine c'è Matteo Berrettini.

Il finalista di Wimbledon 2021 al momento è fuori dai 100 per via del fatto che non sta prendendo parte a nessun torneo dall'infortunio agli Us Open 2023. Non ci sono ancora certezze sulla sua programmazione. Se tornerà in qualche torneo di febbraio oppure se si avvarrà del ranking protetto per entrare direttamente nei tabelloni più importanti e in quel caso ritornerà nel circuito dopo 6 mesi dallo stop e quindi nei tornei Master 1000 di marzo americani.