Atp Montpellier - Bublik trionfa in rimonta, sconfitto Coric. Ok Ostapenko

Finisce nel migliore dei modi la settimana per il kazako Alexander Bublik che trionfa nel torneo di Montpellier e conquista il quarto titolo della propria carriera, il terzo su cemento. L'ultimo era arrivato ad Anversa ad Ottobre ed ora dopo qualche mese L'estroso talento nordico vince ancora.

Per Bublik anche Best Ranking in carriera, sorpasso a quattro avversari e ora numero 23 delle classifiche mondiali. Ennesimo match vinto in rimonta, una curiosa coincidenza nel corso del torneo, con Bublik che vince in quasi due ore e mezza di gioco con il risultato di 5-7;6-2;6-3.

Primo set come un vero ottovolante con Bublik che parte subito con il break e si porta sul 3-0. Sul 4 a 1 il kazako ha due palle per chiudere praticamente il set ma le spreca e va in tilt. Coric reagisce e ottiene sul 5 pari il break nell'undicesimo game, poi chiude 7-5.

Da qui il match si ribalta ancora e Bublik - come nel resto del torneo - chiude i giochi. Bublik domina subito e inizia a essere più continuo al servizio, brekka ed ha diverse palle break sul servizio dell'avversario e lascia davvero poco a Coric.

Buon torneo per Coric che torna in finale ma deve arrendersi all'avversario, era il secondo precedente tra i due e anche stavolta è Alexander a vincere. Bublik si conferma in netta crescita, un avversario durissimo comunque su questa superficie.

Va invece alla lettone Ostapenko il torneo Wta, diventato 500, di Linz in Austria. Vittoria netta sulla Alexandrova, stanca dopo i match ai Quarti di finale e soprattutto in semifinale, un altro sul 5 a 2 per chiudere il parziale.

Secondo set fotocopia, basta un break nel quarto game e vittoria importante per la tennista. Jelena vince senza storia, prima volta in Austria e una vittoria netta con il risultato di 6-2;6-3. Match deciso nei primi game di entrambi i match, Ostapenko solidissima al servizio e ottiene il break nel quarto game, Vittoria netta e mai in discussione, la Ostapenko si porta a ridosso della decima posizione, distante ora a meno di 50 punti in classifica.

In Thailandia vince a sorpresa la diciannovenne Shnaider, brava a chiudere in rimonta sulla favorita Zhu, testa di serie numero due del torneo. Primo set vinto sfruttando un break iniziale, la cinese torna in cattedra e pareggia facilmente i conti ma proprio quando la sfida sembra ribaltata, la talentuosa classe 2004 chiude il parziale e ottiene la quinta e decisiva vittoria nel torneo.