Atp Marsiglia - Draw: Hurkacz prima testa di serie, Musetti unica presenza italiana

Dimitrov dopo il bye al primo turno potrebbe avere un esordio decisamente ostico contro lo statunitense Korda . Presente in zona anche la testa di serie numero 8 Lehecka . Ecco il tabellone completo del torneo Atp 250 di Marsiglia.

La testa di serie di questo spicchio di tabellone è il russo Khachanov (numero 3) . Anche qui c'è un primo turno di un certo interesse tra due presenze di lungo corso nel circuito come Bautista Agut e Gasquet . Testa di serie numero 2 del torneo è Grigor Dimitrov che quest'anno è tornato alla vittoria di un torneo Atp a Brisbane .

In zona c'è anche Shapovalov che esordisce con un qualificato. Nella parte bassa del tabellone, la prima testa di serie presente è il canadese Auger Aliassime che esordisce contro la wild card francese Halys.

In questo quarto c'è poi Lorenzo Musetti che affronta al primo turno l'ungherese Maroszan. Se Musetti dovesse vincere giocherebbe contro il vincente di Murray-Machac. Il secondo quarto di tabellone è presidiato da Humbert , testa di serie numero 4 e Davidovich Fokina , testa di serie numero 5.

Hurkacz guida il tabellone, ha un bye al primo turno e attende al secondo il vincente della sfida tra Bonzi e Shevchenko . Interessante primo turno in questa zona di tabellone tra il ceco Machac e Andy Murray che nei giorni scorsi ha ribadito di non avere nessuna intenzione di ritirarsi .

A guidare il seeding quindi del torneo c'è il polacco Hubert Hurkacz . Testa di serie numero 2 è il bulgaro Grigor Dimitrov , unica presenza azzurra in tabellone è quella di Lorenzo Musetti che sarà la testa di serie numero 6.

La prossima settimana in Europa si gioca il torneo Atp 250 di Marsiglia , classico appuntamento del mese di febbraio. Jannik Sinner avrebbe dovuto essere la prima testa di serie del torneo francese ma dopo la cavalcata trionfale di Melbourne e la vittoria agli Australian Open ha saggiamente scelto di prendersi una settimana ulteriore di riposo e tornerà all' Atp 500 di Rotterdam la prossima settimana.

