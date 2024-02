Atp Montpellier - Cobolli cede a Coric nei quarti: in semifinale anche Rune e Bublik

© Cameron Spencer Getty Images

Flavio Cobolli è stato eliminato nei quarti di finale dell'Atp 250 di Montpellier. Il tennista italiano ha comunque disputato un buon torneo superando due turni. Ma nei quarti si è dovuto arrendere contro un Borna Coric ispirato che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4.

Coric è giocatore che in carriera è stato capace di picchi notevoli come la vittoria al Master 1000 di Cincinnati nel 2022. Poi è stato a lungo fuori dal circuito per via di un'operazione alla spalla.

Nel primo set il break del croato è arrivato nel secondo game. Sulla palla break Cobolli ha chiamato il challenge ma il colpo di Coric si è stampato sulla riga. Il break ha di fatto deciso il parziale con Coric che l'ha portato all'arrivo chiudendo 6-3 annullando una palla del controbreak nel nono gioco.

Il secondo set si è aperto con Cobolli che ha tenuto il primo game ai vantaggi. Ma nel terzo game il giocatore azzurro è andato di nuovo in difficoltà, non ha retto il ritmo degli scambi di Coric e ha perso il servizio con un doppio fallo sulla palla break.

Il croato ha avuto un momento di difficoltà sul proprio servizio nel sesto gioco, Cobolli si è procurato due palle break che però non è riuscito a concretizzare. Nel game successivo Cobolli è andato 0-40 ma ha infilato 5 punti consecutivi cancellando tre palle del 5-2 al suo avversario.

Coric non ha tremato sul proprio servizio, Cobolli nel nono game è andato di nuovo 0-40, ha annullato tre match point ma il croato ha poi chiuso 6-4 sul suo game di battuta.

Ora per Coric c'è la semifinale con Rune

Borna Coric giocherà ora la semifinale contro la testa di serie numero 1 del torneo di Montpellier, il danese Holger Rune.

Rune ha battuto il giocatore statunitense Michael Mmoh 7-6 6-4. Mmoh è andato avanti di un break nel primo set ma Rune ha recuperato. Il parziale è terminato al tie break. Mmoh ha preso un minibreak di vantaggio, è andato sul 5-4 ma li si è fermato, Rune ha rimontato e chiuso 8-6.

Nel secondo set fuga immediata per il danese che si è portato sul 5-3 e ha chiuso 6-4. Nell'altra parte del tabellone la semifinale sarà tra il kazako Alexander Bublik e il canadese Felix Auger Aliassime. Bublik ha superato nel primo quarto di finale il suo connazionale da pochi giorni Alexander Shevchenko dopo una partita molto combattuta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Auger Aliassime ha vinto piuttosto agevolmente il suo incontro contro il francese Harold Mayot che era anche partito bene ma dopo avere tenuto testa per tutto il primo set ha dovuto cedere col punteggio di 7-5 6-1. Semifinali a Montpellier in programma sabato 3 febbraio Rune-Coric e Auger Aliassime-Bublik.

Wta Linz: avanza la testa di serie numero 1 Jelena Ostapenko, fuori Mertens

Nel torneo WTA 500 di Linz nel quale sono state già eliminate tutte le giocatrici italiane che erano presenti, la testa di serie numero 1 Jelena Ostapenko ha dominato nei quarti di finale Jodie Burrage col punteggio di 6-1 6-2.

Sfiderà in semifinale Anastasia Pavlyuchenkova che ha sconfitto 6-3 6-2 Elise Mertens. Nella parte bassa del tabellone semifinale tra Donna Vekic, testa di serie numero 3, che ha battuto Clara Burel 6-0 7-6 e Ekaterina Alexandrova che ha eliminato Anastasia Potapova col punteggio di 6-2 7-6. Semifinali a Linz: Ostapenko-Pavlyuchenkova e Vekic-Alexandrova.