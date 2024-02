Chiara Appendino: "C'è la volontà di confermare le ATP Finals a Torino"

© Clive Brunskill/Getty Images

La prima vera scintilla tra Jannik Sinner e il pubblico italiano è scoccata alle Nitto ATP Finals di Torino. È presso il Pala Alpitour che il tifo nei confronti dell'altoatesino ha raggiunto una nuova dimensione e incantato il mondo del tennis.

Oltre al talento e alle imprese di Sinner, è impossibile non attribuire a un evento di tale portata un ruolo significativo nella crescita del movimento azzurro. Con il Masters 1000 di Roma e le ATP Finals, infatti, l'Italia ospita due dei più importanti tornei del circuito.

Per tutta questa serie di motivi, l'obiettivo della Federazione Italiana Tennis e Padel è proprio quella di confermare il Torneo dei Maestri a Torino anche dopo la fine del contratto, prevista nel 2025.

Chiara Appendino: "C'è la volontà di confermare le Finals a Torino"

"C'è la voglia, c'è la volontà di confermare le Finals a Torino, la Federazione ci sta lavorando.

Quando le abbiamo portate a Torino, abbiamo sfidato città come Tokyo e Manchester, nessuno sapeva dove fosse Torino, è stato molto complicato. Abbiamo alle spalle tre edizioni che sono ogni volta più belle, con impatti economici importanti e in crescita, con ricadute in aumento ogni anno del 10-12%" , ha spiegato la vice presidente della FITP ai microfoni di Rai Radio 1 Sport.

"Rispetto a quando ci siamo candidati la prima volta, abbiamo maggiore credibilità e grandi risultati alle spalle. Nella mia doppia veste di torinese e vice presidente FITP, farà di tutto per far rimanere le Finals in Italia e nella mia città" .

Sky Sport, lo scorso novembre, ha pubblicato un interessante articolo sull'argomento spiegando che l'accordo per un prolungamento del contratto di due anni sarebbe ormai a un passo.