Entry list Atp Buenos Aires e Delray Beach - Torna Alcaraz, in campo anche Arnaldi

Dal 12 al 18 febbraio saranno in programma altri tornei in terra statunitense e sudamericana, che vedranno protagonisti alcuni tennisti di spessore nel circuito Atp. A Buenos AIres andrà in scena un 250 che avrà un unico e grande favorito alla vittoria finale: il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che ha scelto di tornare a giocare subito sulla terra rossa dopo gli Australian Open.

Tra i possibili outsieder ci sono il cileno Nicolas Jarry, l'argentino di casa Francisco Cerundolo e il finalista dello scorso anno Cameron Norrie. Ecco l'entry list completa diffusa dagli organizzatori, che vanta anche la presenza dello svizzero Stan Wawrinka e del giovanissimo francese Arthur Fils.

Carlos Alcaraz Nicolas Jarry Francisco Cerundolo Cameron Norrie Sebastian Baez Tomas Martin Etcheverry Laslo Djere Arthur Fils Sebastian Ofner Alejandro Tabilo Daniel Altmaier Dusan Lajovic Yannick Hanfmann Stan Wawrinka Roberto Carballes Baena Pedro Cachin Thiago Seyboth Wild Bernabe Zapata Miralles

Proseguirà il ciclo di competizioni anche negli Usa, che presto si prepareranno a ospitare tutti i migliori giocatori del mondo nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Delray Beach ospiterà un Atp 250 con diversi americani ai nastri di partita, sulla carta favoriti per il successo finale. Taylor Fritz comanderà il seeding e dovrà fare attenzione specialmente al connazionale Tommy Paul.

Adrian Mannarino e Daniel Evans completeranno invece le principali teste di serie. Piuttosto interessante la presenza di Matteo Arnaldi, che potrebbe assolutamente dire la sua e raccogliere punti importanti.