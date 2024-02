Entry list Atp Rotterdam - Jannik Sinner ritrova Medvedev. Altri due italiani al via

© Graham Denholm/Getty Images

Poco più di una settimana al via ufficiale del primo Atp 500 della stagione. A Rotterdam è quasi tutto pronto per 7 giorni di grande tennis: sono diversi i giocatori di punta che hanno scelto di restare in Europa dopo gli Australian Open e prendere parte a tornei sul cemento indoor, naturalmente in vista della tournée americana per gli appuntamenti di Indian Wells e Miami.

A guidare il seeding ci sarà il russo Daniil Medvedev, che ha scelto di difendere i tre titoli consecutivi conquistati lo scorso anno in Olanda, a Doha e in quel di Dubai. Il nativo di Mosca ritroverà l'italiano Jannik Sinner, che gli ha soffiato il titolo degli Australian Open e vorrebbe riprendersi la rivincita del 2023.

Tra i top 10 ci saranno anche Andrey Rublev e Holger Rune, che completeranno il quadro delle quattro principali teste di serie, ma anche Hubert Hurkacz e Alex De Minaur. Altri due italiani hanno scelto di partecipare all'evento: si tratta di Lorenzo Musetti, che dunque non volerà in Sudamerica per la tournée sulla terra rossa, e Lorenzo Sonego.

L'entry list completa

Ecco, nel dettaglio, la lista completa dei tennisti che saranno presenti alla manifestazione nei Paesi Bassi.

Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Holger Rune Hubert Hurkacz Alex de Minaur Grigor Dimitrov Ugo Humbert Jiri Lehecka Alejandro Davidovich Fokina Jan-Lennard Struff Sebastian Korda Alexander Bublik Lorenzo Musetti Felix Auger-Aliassime Tallon Griekspoor Roman Safiullin Borna Coric Lorenzo Sonego Alexander Shevchenko Emil Ruusuvuori Zhizhen Zhang Milos Raonic (ranking protetto)

Botic van de Zandschulp Fabian Marozsan Marton Fucsovics Roberto Bautista Agut Alexandre Muller

Ecco quali sono i primi alternates, pronti a subentrare in caso di rinunce: