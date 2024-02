Dove giocheranno i top 10 nel mese di febbraio? Ecco il programma dei tornei

© Dean Mouhtaropoulos-Getty Images

Febbraio è un mese in cui il circuito Atp si frammenta con diversi tornei in varie parti del mondo. Si può giocare al coperto in Europa, già all'aperto ad esempio nel Qatar e negli Emirati Arabi Uniti ma anche negli Stati Uniti e in Messico.

Oppure si può scegliere la terra battuta sudamericana. Vediamo le scelte che hanno fatto i primi 10 giocatori del mondo.

Djokovic non è iscritto al momento in nessun torneo, Alcaraz in Sud America

Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Jannik Sinner agli Australian Open al momento non è iscritto a nessun torneo.

Nemmeno nella sua amata Dubai. Il rientro del numero 1 del mondo è previsto per il mese di marzo al Master 1000 di Indian Wells. Carlos Alcaraz ha scelto di andare a giocare sulla terra battuta in Sud America. Sarà in campo nella settimana dal 12 al 18 febbraio al torneo Atp 250 di Buenos Aires e poi la settimana successiva dal 19 al 24 febbraio all'Atp 500 di Rio de Janeiro.

Programma intenso per il numero 3 del mondo Daniil Medvedev. Che torna in campo dopo la sconfitta agli Australian Open dal 12 al 18 febbraio all'Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor). Poi dal 19 al 24 febbraio volerà in Qatar per giocare l'Atp 250 di Doha (cemento all'aperto) e nella settimana dal 26 febbraio al 2 marzo sarà in campo all'Atp 500 di Dubai (cemento outdoor).

Jannik Sinner ha in programma solo il torneo di Rotterdam

Il numero 4 del mondo Jannik Sinner dopo il successo in Australia, ha un solo torneo in programma nel mese di febbraio ed è l'Atp 500 di Rotterdam sul veloce indoor dal 12 febbraio.

Per il numero 5 del mondo Andrey Rublev c'è la stessa programmazione già vista per Medvedev col trittico Rotterdam-Doha-Dubai. Alexander Zverev, numero 6 della classifica Atp, ha deciso invece di andare in Messico: giocherà dal 19 al 24 febbraio all'Atp 250 di Los Cabos e poi dal 26 febbraio al 2 marzo all'Atp 500 ad Acapulco.

Entrambi i tornei si giocano sul cemento all'aperto. Holger Rune, numero 7 del mondo, dopo il torneo di questa settimana, Atp 250 a Montpellier, giocherà a Rotterdam per poi volare a sua volta in Messico e giocare Los Cabos e Acapulco.

Il numero 8 del mondo Hubert Hurkacz giocherà questo fine settimana in Coppa Davis con la Polonia per poi giocare all'Atp 250 Marsiglia (veloce indoor) dal 5 all'11 febbraio, a Rotterdam la settimana successiva e a Dubai.

Anche Taylor Fritz è impegnato in Coppa Davis questo week end poi poi andare a giocare all'Atp 250 di Delray Beach (cemento outdoor) dal 12 al 18 febbraio e poi ad Acapulco. Infine il numero 10 Stefanos Tsitsipas, dopo avere giocato questo fine settimana in Coppa Davis con la Grecia farà a sua volta l'accoppiata Los Cabos-Acapulco.

Non è più un top ten ma l'interesse per Rafael Nadal è sempre molto alto: il maiorchino dovrebbe rientrare nella settimana dal 19 al 24 febbraio all'Atp 250 di Doha.