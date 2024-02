Wta Linz - Potapova ammazza-italiane, si ferma Cocciaretto. Auger-Aliassime fatica

© Daniel Pockett/Getty Images

Elisabetta Cocciaretto è andata a un passo dal conquistare i quarti di finale del Wta 500 di Linz ed eliminare la testa di serie numero 5 del tabellone principale. La tennista italiana si è arresa e ha dovuto uscire di scena per mano di Anastasija Potapova, già protagonista in questo torneo per aver eliminato Sara Errani.

Eppure le fasi iniziali del match avevano fatto sperare i tifosi azzurri: la 23enne di Ancona ha difeso molto bene i suoi turni di servizio ed è stata in grado di strappare per due volte la battuta alla giocatrice russa, chiudendo 6-2 il primo set.

Nel secondo la marchigiana è passata subito in vantaggio di un break in apertura ma un passaggio a vuoto nell'ottavo gioco non le ha consentito di avere l'opportunità di servire per il match: le due si sono spinte fino al tie-break, avvincente e pieno di sorpassi.

Cocciaretto ha sprecato due match point, mentre la 22enne ha saputo spuntarla per 11-9 allungando ulteriormente l'incontro. La numero 60 del mondo non ha però mollato psicologicamente e, nonostante abbia perso la battuta nel momento cruciale sul 4-4, ha reagito immediatamente e portato il terzo parziale ai vantaggi.

L'azzurra non ha trovato il guizzo per difendere il turno di servizio e questa volta Potapova ha evitato un pericoloso tie-break decisivo (7-5).

Che fatica per Auger-Aliassime

Il cammino di Felix Auger-Aliassime all'Atp 250 di Montpellier è cominciato nel migliore dei modi, seppur abbia dovuto giocare quasi 3 ore per superare il match d'esordio contro il giovane francese Arthur Cazaux.

L'atleta di casa, recentemente agli ottavi di finale in quel di Melbourne, è rimasto in partita nonostante abbia ceduto per 7-5 il primo set. Con un incoraggiante 6-2 nel secondo parziale, il transalpino ha acceso il pubblico sugli spalti, preso coraggio e messo notevole pressione al canadese.

Il 23enne di Montreal ha recuperato in extremis un break di svantaggio e nel decisivo tie-break del terzo ha saputo spuntarla (7-4).