Atp Montpellier - Cobolli vola ai quarti di finale. Mertens elimina Bronzetti a Linz

Proprio quando il match avrebbe potuto prendere una piega diversa, Mertens ha ristabilito le gerarchie e brekkato nuovamente Bronzetti, complice un dritto terminato sotto rete. La belga sfiderà ai quarti di finale Anastasia Pavlyuchenkova , giustiziera di Martina Trevisan al primo turno. Donna Vekic ha sconfitto una stremata Dayana Yastremska in due set.

Nel resto del set, la giocatrice di Rimini ha aggiornato solo una volta il suo score. Il secondo parziale si è rivelato molto più equilibrato. Bronzetti è riuscita a siglare l’immediato contro break sul 2-4 trovando un discreto dritto in avanzamento.

La belga, che ha trionfato in doppio agli Australian Open insieme a Su-Wei Hsieh , si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-3 contro l’azzurra. Bronzetti ha iniziato malissimo e perso i primi quattro game del set senza opporre grande resistenza.

Al torneo WTA 500 di Linz niente da fare per Lucia Bronzetti . Il lungo viaggio che ha portato Elise Mertens da Melbourne al Design Center dell’Upper Austria Ladies, non ha avuto alcun effetto sulla prestazione della testa di serie numero quattro.

Cobolli affronterà un ritrovato Borna Coric nel primo quarto di finale in carriera sul cemento a livello ATP. Il croato sta cercando di lasciarsi alle spalle i continui problemi fisici e ha eliminato con un sonoro 6-4, 6-0 lo spagnolo Pedro Martinez .

La seconda frazione di gioco si è aperta con break e contro break, ma Cobolli ha strappato la battuta al rivale anche sull’1-1 e sul 3-1; in quest’ultimo frangente il nastro ha giocato un ruolo decisivo.

