Jannik Sinner, primo Slam a 22 anni: a che età hanno vinto gli altri giocatori

Jannik Sinner domenica scorsa ha vinto gli Open d'Australia, il primo torneo del Grande Slam della sua carriera. Questo successo è arrivato all'età di 22 anni e 165 giorni essendo nato il 16 agosto del 2001. Ma a che età gli altri "big" hanno vinto il loro primo torneo del Grande Slam? Come illustra Sky Sport Tennis, Nicola Pietrangeli, per rimanere in tema di italiani, ha vinto il suo primo Roland Garros nel 1959 a 25 anni e 262 giorni.

Adriano Panatta ha vinto invece il Roland Garros 1976 a 25 anni e 340 giorni. Jannik Sinner è quindi il campione Slam italiano più giovane di sempre.

I record di precocità di Becker, Wilander e Borg

Tra i campioni Slam più giovani vanno ricordati di certo Boris Becker che ha vinto Wimbledon 1985 a 17 anni e 228 giorni, Mats Wilander che ha vinto il Roland Garros 1982 a 17 anni e 288 giorni e Bjorn Borg che ha vinto il Roland Garros 1974 a 18 anni e 10 giorni.

Non male nemmeno il dato di Rafael Nadal che ha conquistato il Roland Garros 2005 a 19 anni e 2 giorni. Primo Slam a 19 anni anche per Pete Sampras (Us Open 1990 a 19 anni e 28 giorni), Carlos Alcaraz (Us Open 2022 a 19 anni e 129 giorni) e Stefan Edberg (Australian Open 1985 a 19 anni e 323 giorni).

Djokovic ha vinto il suo primo Slam quando aveva 20 anni

John McEnroe ha conquistato il suo primo Slam (Us Open 1979) a 20 anni e 205 giorni. 20 anni e 250 giorni era l'età che aveva Novak Djokovic al tempo del suo primo successo Slam agli Open d'Australia del 2008.

21 anni e 121 giorni era l'età di Jimmy Connors quando è andato a segno agli Australian Open 1974. Roger Federer ha vinto Wimbledon 2003 all'età di 21 anni e 332 giorni Decisamente vicino al dato di Jannik Sinner c'è André Agassi campione a Wimbledon 1992 a 22 anni e 67 giorni Più tempo ha impiegato Ivan Lendl che ha vinto il primo Slam a 24 anni e 95 giorni al Roland Garros 1984. Infine Daniil Medvedev ha vinto il suo primo e per ora unico Slam allo Us Open a 25 anni e 214 giorni.