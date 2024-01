Atp Montpellier - Subito fuori Murray: Paire torna a vincere dopo un anno e mezzo

© Julian Finney/Getty Images

Dopo aver mostrato il suo talento agli Australian Open - dove ha superato brillantemente le qualificazioni e messo in seria difficoltà Cameron Norrie al secondo turno - Giulio Zeppieri non è riuscito a guadagnare l’accesso al main draw del torneo ATP 250 di Montpellier.

Il decisivo match con Dalibor Svrcina era iniziato nel migliore dei modi, ma si è concluso con un risultato negativo al termine di una vera battaglia. Il break subito in apertura di secondo set ha cambiato volto alla partita e rimesso in corsa il ceco.

Nella terza frazione di gioco, i due si sono sfidati fino all’ultimo colpo. Zeppieri ha cancellato quattro match point sul 4-5, ma ceduto la battuta nel gioco successivo perdendo 6-3, 3-6, 5-7. Oltre a Svrcina, hanno staccato il pass per il tabellone principale Ugo Blanchet, Pablo Llamas Ruiz e Antoine Escoffier.

Atp Montpellier - Continua la crisi di Murray: Paire torna a vincere dopo un anno e mezzo

La crisi di Andy Murray continua anche a seguito del duro sfogo in conferenza stampa post Australian Open. "È molto probabile che questa sia stata la mia ultima partita qui.

Penso che probabilmente è a causa di come è andata la partita e di tutto il resto, non lo so. Sono deluso" . A Montpellier è arrivata una dolorsa sconfitta - la quarta consecutiva al primo turno - ai danni di Benoit Paire.

A rendere più amara l'eliminazione ci pensano le statistiche registrate dal suo rivale, perché il francese aveva ottenuto la sua ultima vittoria nel circuito maggiore il 2 agosto 2022 contro Peter Gojowczyk a Washington.

Un anno e mezzo dopo, Paire ritrova il sorriso battendo l'ex numero uno del mondo con il punteggio di 2-6, 7-6( 5) , 6-3. Murray non avrebbe mai perso un incontro del genere qualche mese fa e quanto accaduto nella parte finale rappresenta il manifesto del momento negativo.

Dominato il primo set, Murray ha consentito a Paire di rientrare con un brutto game al servizio nel secondo parziale. Il francese si è svegliato e ha iniziato a coinvolgere il pubblico. Paire, come suo solito, ha rischiato di compromettere tutto ma ha chiuso il tie-break con uno strepitoso passante di dritto.

A deludere nel terzo è stato Murray, troppo nervoso negli attimi che contano. La disputa è di fatto finita quando Murray ha discusso con l'arbitro per una chiamata dubbia - lo scozzese non poteva più contare sul supporto della tecnologia - e perso il servizio sul 3-4.