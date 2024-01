Il Master 1000 di Parigi cambia sede: ecco dove si giocherà a partire dal 2025

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Le polemiche sugli spazi non più adeguati del Palais Omnisport di Paris-Bercy chiamato da qualche anno Accor Arena erano presenti da tempo. Ambienti ritenuti non più idonei per ospitare una grande manifestazione di tennis come un Master 1000.

E allora a Parigi si cambia. L'ultimo torneo Master 1000 che si tiene ogni anno appena prima delle Atp Finals si trasferisce. A partire dall'edizione 2025 il torneo si giocherà all'Arena La Défense di Parigi.

Il Rolex Paris Masters si terrà all'Arena Paris La Défense

La Federazione Francese di tennis ha optato per questa svolta per cercare di offrire "migliori condizioni di accoglienza per giocatori e spettatori e per rispettare gli standard stabiliti dall'ATP per i tornei Masters 1000".

Sarà possibile accogliere un numero maggiore di spettatori: 23.000 in totale rispetto ai 16.800 di di oggi. I campi e gli spazi per i giocatori verranno ampliati e migliorati. Ci saranno anche altri cambiamenti importanti con un aumento del numero di coppie che prenderanno parte al torneo di doppio e del formato.

Dal quattro più due (4 partite in sessione diurna e 2 in serale) si passerà alla formula 3+2 in modo da evitare le partenze ritardate delle partite. Tutti ricorderanno quanto è avvenuto ad esempio nell'ultima edizione con Jannik Sinner in campo a tarda notte e che poi ha dato forfait il giorno successivo dalla competizione.

Il direttore del torneo Cedric Pioline: “Con questo trasferimento si aprono maggiori possibilità di programmazione"

"Si tratta di una decisione strategica importante nella storia del Rolex Paris Masters", ha sottolineato il presidente della Federazione Francese Tennis, Gilles Moretton – "è uno dei tornei più prestigiosi dell'ATP.

Ringraziamo l'Accor Arena teatro in cui abbiamo scritto alcune delle pagine più belle della storia del tennis di Bercy". "Con questo trasferimento alla Paris La Défense Arena si aprono maggiori possibilità in termini di programmazione e anche di accoglienza di giocatori e spettatori", ha aggiunto Cédric Pioline , direttore del Rolex Paris Masters.

Andrea Gaudenzi presidente Atp ha evidenziato infine che il "trasferimento alla Paris La Défense Arena è un'ottima notizia per la FFT e per il Rolex Paris Masters, che potrà continuare il suo sviluppo sulla scena internazionale".