Non solo Jannik Sinner: le più grandi rimonte nell'Era Open in una finale

© Daniel Pockett Getty Images

L'impresa di Jannik Sinner che ha vinto gli Australian Open rimontando da uno svantaggio di due set a zero contro Daniil Medvedev non ha molti episodi simili nell'Era Open dal 1968. Quante volte è accaduto che un tennista che aveva perso i primi due set nella finale di un torneo del Grande Slam poi abbia vinto il titolo? É successo solamente otto volte nella storia del tennis dell'Era open compresa questa di Sinner contro Medvedev.

Di queste otto rimonte 5 sono avvenute al Roland Garros, 2 all'Australian Open, 1 allo Us Open e nessuna a Wimbledon. Ripercorriamole tutte. La prima di queste è avvenuta al Roland Garros 1974: Bjorn Borg batte Manolo Orantes col punteggio di 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1.

Il secondo caso di rimonta nella celebre finale del Roland Garros 1984

Il secondo caso è avvenuto in una delle finali Slam più ricordate quando John McEnroe è andato molto vicino a vincere il Roland Garros, torneo che gli è sempre sfuggito in carriera.

Ivan Lendl però ribalta la partita vincendo la finale 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5. Per trovare il terzo caso occorre arrivare di nuovo al Roland Garros ma questa volta edizione 1999. Andre Agassi completa il proprio Career Grand Slam vincendo l'unico Slam che gli mancava rimontando un altro Medvedev, l'ucraino Andrei in questo caso, sconfitto col punteggio di 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4.

Occorre un ulteriore salto temporale per arrivare al Roland Garros 2004. Qui in una finale drammatica, in un derby tutto argentino Gaston Gaudio rimonta Guillermo Coria, annulla anche due match point e vince 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6.

Quattro casi di rimonta da due set a zero sotto negli ultimi 4 anni

Dal 2004 si deve passare poi al 2020 per trovare una nuova rimonta da due set a zero sotto in una finale Slam. E stavolta si va agli Us Open. Dominic Thiem rimonta Alexander Zverev imponendosi 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.

L'anno successivo è ancora Roland Garros: questa volta Novak Djokovic nell'edizione 2021 ribalta la finale contro Stefanos Tsitsipas imponendosi col punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Gli ultimi due episodi vedono protagonista in negativo Daniil Medvedev.

Nel 2022 viene rimontato da Rafael Nadal: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 lo score. E nell'edizione 2024 il bis con la sconfitta di ieri contro Jannik Sinner che dopo aver perso i primi due set per 6-3 ha vinto terzo quarto e quinto 6-4 6-4 6-3.