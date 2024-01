© Morgan Hancock/Getty Images

Il Tour ATP ospiterà un solo torneo la prossima settimana: l’Open Sud de France. Saranno molti i giocatori che cercheranno di riscattare un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative a Montpellier.

Holger Rune - testa di serie numero uno - sembra essere l’osservato speciale. Il danese ha raggiunto la finale a Brisbane - persa in due set contro Grigor Dimitrov - ma ha clamorosamente lasciato gli Australian Open al secondo turno.

A eliminarlo è stato il giovane francese Arthur Cazaux, che si è poi spinto fino alla seconda settimana

ATP Montpellier - Draw: Rune e Murray in cerca di riscatto. Cobolli sfida Monfils

Rune usufruirà del bye e partirà direttamente dagli ottavi di finale, dove sfiderà Richard Gasquet o un tennista proveniente dalle qualificazioni.

Alexandre Muller è il maggiore indiziato per agguantare i quarti nella stessa porzione di tabellone di Rune. Gael Monfils e Borna Coric completano la parte alta, in cui figura anche Flavio Cobolli. L’unico azzurro attualmente impegnato nel main draw - Luca Nardi, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri partecipano alle qualificazioni - dell’evento ATP 250 di Montpellier se la vedrà proprio con Monfils all’esordio in una partita tanto interessante quanto complicata.

Nel caso in cui dovesse superare il francese, Cobolli troverebbe uno tra Bernabe Zapata Miralles e Constant Lestienne. In cerca di riscatto anche Andy Murray, chiamato a un imprevedibile esordio con Benoit Paire. Nel quarto di Murray è stato sorteggiato Felix Auger-Aliassime.

Il canadese potrebbe diventare il secondo avversario di Cazaux. Sempre nella zona bassa del tabellone ci solo Alexander Bublik e Denis Shapovalov. Quest’ultimo dovrà battere la concorrenza di Hugo Gaston per regalarsi un match con il kazako.

Il tabellone completo del torneo ATP 250 di Montpellier