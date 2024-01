Australian Open - Djokovic rischia grosso, ma batte Popyrin. Bene Tsitsipas

© Daniel Pockett/Getty Images

Ha rischiato grosso, qualcuno ad un certo punto ha pensato alla sua fine ma ancora una volta Novak Djokovic ha smentito tutti. Sul 4-5 e 0-40 con il servizio Alexei Popyrin ha avuto la chance di andare avanti di due set a uno, una grande opportunità con il serbo in difficoltà fisiche e forse anche parzialmente mentali.

L'australiano un po' si è sciolto, un po' invece si è arreso ai colpi di Nole che ha annullato ben quattro set point ed ha poi chiuso al tiebreak. Il resto è storia nota, il serbo vince ancora e nonostante la sofferenza continua il suo cammino nel torneo: chiude in quattro set e finisce così.

Djokovic accede al prossimo turno dove affronterà l'argentino Etcheverry, bravo a liberarsi prima di Andy Murray e poi di Gael Monfils, sempre nettamente in tre set. Finisce 6-3;4-6;7-6;6-3 per il serbo. Primo set dove il tennista serbo parte in maniera molto solida, desideroso di sbrigare la pratica il prima possibile.

Nole ha diverse palle break, ma Popyrin si aggrappa al servizio, talvolta arrivando anche al doppio fallo. Il break decisivo arriva nell'ottavo game con Djokovic che con un gran punto a rete chiude e si porta sul 5-3. Poi è semplice chiudere il parziale e Nole sembra in una versione piuttosto solida.

Djokovic soffre ma ottiene il passaggio del turno

Nel secondo set cominciano i problemi, Nole è più falloso e va sotto 3-1. Popyrin mantiene il servizio fino al 5-3 dove si fa prendere dalle emozioni e subisce il break.

Djokovic molla di nuovo, Alexey è bravo a sfruttare le cose e si aggiudica il secondo set. Il terzo set è praticamente quello decisivo, Popyrin acquista fiducia mentre Nole in difficoltà chiama anche il timeout medico, il momento che decide la gara è appunto sul 4-5 e 0-40, Djokovic alza di nuovo il livello e approfitta di un grave errore avversario annullando ben quattro set point.

Si va al tiebreak dove Nole è quasi perfetto e si aggiudica il terzo parziale per 7-6 e 7 punti a 4. Il quarto set diventa quasi una formalità, Nole traballa solo in qualche punto ma alla fine si chiude. Nole soffre ma vince ancora!

Avanti anche Tsitsipas che soffre un po' ma alla fine ottiene il passaggio del turno contro Jordan Thompson, ok anche Rublev e occhio al match di terzo turno tra Andrey e Korda, una sfida interessante anche in chiave Sinner.