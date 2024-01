Australian Open - Musetti si arrende nel finale, impresa Cobolli. Ok Fritz

© Daniel Pockett/Getty Images

È stato un secondo turno condizionato dalla pioggia che ha rallentato il programma e fatto saltare di qualche ora gli impegni degli organizzatori. Lo avevamo capito già poche ore fa con Jannik Sinner e Matteo Arnaldi e lo sottolineiamo anche adesso.

Due vittorie e due sconfitte nella notte con il rammarico più grande che colpisce ancora una volta il giovane talento azzurro Lorenzo Musetti. L'atleta carrarino crolla nel finale contro il giovanissimo francese Van Assche e perde un match assolutamente alla portata.

Il francese vince gli ultimi dieci game del match con Musetti distrutto fisicamente e soprattutto mentalmente nel finale, con un quinto clamoroso 6-0. Nel primo set subito falsa partenza per Lorenzo ed è un break nel quarto game a decidere il parziale, ci sono altre palle break da una parte e dall'altra ma nessuno riesce a sfruttarle.

Musetti reagisce alla grande, pareggia i conti e recupera un break nel terzo parziale. Ottimo livello e nel terzo set Musetti vince al tiebreak. Il match sembra assolutamente alla portata ma come gli capita un po' troppo spesso Lorenzo si perde e crolla perdendo addirittura dieci game consecutivi.

Finisce in tre ore e 49 minuti di gioco con il risultato di 6-3;3-6;6-7;6-3;6-0 per il giovane francese, anch'egli al miglior risultato qui in Australia. Parlando di belle sorprese non possiamo non citare il nostro Flavio Cobolli che raggiunge per la prima volta il terzo turno di un torneo del Grande Slam.

Il giovane romano (best Ranking da lunedì) vince in quattro set contro il russo Kotov, mostra una bella prestazione, portandosi subito avanti di due set e reagendo senza patemi alla reazione di Kotov. Solida prestazione al servizio e ben 45 vincenti per Flavio che si sta facendo conoscere alla grande nel tennis internazionale.

Due vittorie e due sconfitte per l'Italia nella notte, in attesa dei tennisti impegnati domani. Cobolli affronterà al terzo turno Alex De Minaur che partirà con i favori del pronostico. Non solo De Minaur, anche l'americano Taylor Fritz sembra acquisire condizione ed è un tennista che più avanti può rivelarsi molto ostico su queste superfici, annichilito il francese Gaston e testa al terzo turno dove affronterà l'ungherese Maroszan.

Negli altri match avanza senza problemi il russo Khachanov (fastidioso in ottica Sinner) mentre soffre più del previsto Ben Shelton, costretto agli straordinari e a due set finali molto lottati per battere in quattro set il tennista di casa O'Connell. Tra poco scenderà intanto in campo il numero uno al mondo Novak Djokovic, impegnato contro Alexei Popyrin.