Holger Rune svela i segreti per battere Novak Djokovic: le parole del danese

© Jonathan DiMaggio/Getty Images

Uno dei nuovi volti del circuito, che ha dimostrato in poco tempo di poter battere chiunque, è indubbiamente Holger Rune. Il giocatore classe 2003 non vede l'ora di esordire agli Australian Open e in conferenza stampa si è presentato piuttosto carico, svelando i suoi obiettivi per lo Slam di Melbourne e la stagione.

Rune dichiara cosa serve per superare Djokovic

Il danese ha sottolineato con il proprio modo di fare molto deciso la necessità di dar vita al cambio generazionale che si aspetta da anni, scavalcando Novak Djokovic: “Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo prendere il suo posto.

Non ci siamo riusciti l'anno scorso, anche se Alcaraz, Sinner e io lo abbiamo battuto in almeno un'occasione. A parte Carlitos nella finale di Wimbledon, non siamo riusciti a superarlo nelle partite importanti. L'obiettivo è che i giocatori più giovani riescano a consolidarsi al vertice quest'anno.

Ma dobbiamo vedere come sta quest’anno e poi fare tutto il possibile per sconfiggerlo" ha affermato. L’allievo della leggenda tedesca Boris Becker ha proseguito sul tema spiegando cosa serve per superare Nole. "È difficile avere una ricetta per batterlo.

Devi credere nelle capacità che hai. Puoi elaborare il giusto piano tattico e puoi lavorare mentalmente per metterti in una posizione migliore, ma si tratta più di inseguirlo e crederci" sono i consigli svelati dal giovane 20enne al circuito.

L’originario di Gentofte ha concluso dando risalto alla stabilità del proprio team e la necessità di evitare ulteriori cambi: "Avere una squadra stabile sarà la cosa più importante per me.

In questo modo posso concentrarmi al meglio sul campo. Così si possono ottenere i migliori risultati. Se hai costantemente problemi nella tua vita, è anche difficile esibirsi ai massimi livelli". Il danese inizierà gli Australian Open contro il giapponese Yoshihito Nishioka nella giornata di martedì.

Rune arriva al primo Major stagionale dopo la finale raggiunta nell’Atp 250 di Brisbane persa contro Grigor Dimitrov .