Atp Adelaide/Auckland - Lehecka conquista il primo titolo. Trionfa anche Tabilo

© Sarah Reed/Getty Images

La gioia del primo titolo Atp non si scorda mai. Jiri Lehecka, con una prestazione importante e nonostante un set di svantaggio, è riuscito a ribaltare completamente il risultato della finale e a conquistare il trofeo del 250 di Adelaide.

Una gioia immensa per il tennista ceco, che si è lasciato andare ai festeggiamenti dopo il match point. Sconfitto e beffato il britannico Jack Draper (anche lui andava a caccia della vittoria numero uno in un atto conclusivo del circuito maggiore), che ha confermato di essere in forma e dunque di poter impensierire gli avversari agli Australian Open.

La partenza dell'inglese al servizio è stata impeccabile, senza concedere chances al rivale, che allo stesso tempo ha dovuto faticare in diversi turni. Nel settimo gioco un break a zero ha consentito al 22enne di Sutton di prendersi il primo parziale per 6-4.

Il giocatore ceco ha migliorato sensibilmente il rendimento in battuta nel secondo, che è riuscito a strappare nel momento più cruciale: avanti 5-4, Draper è finito sotto 0-40 e alla seconda opportunità ha dovuto cedere servizio e set.

Sulle ali dell'entusiasmo, Lehecka ha cominciato bene il parziale decisivo con un break (3-0). Il 22enne nativo di Mladá Boleslav è stato capace di controllare il vantaggio fino al 6-3, che gli è valso il successo.

Primo titolo Atp anche per Tabilo

In una finale meno attesa, vista la presenza in semifinale di Ben Shelton e Arthur Fils (entrambi sconfitti), Taro Daniel e Alejandro Tabilo hanno avuto una grande occasione di mettere un titolo Atp in bacheca in quel di Auckland.

Alla fine è stato il tennista cileno a spuntarla e a regalarsi il trionfo numero uno nel circuito maggiore, battendo in due set il giapponese (l'unico titolo ottenuto è risalente addirittura al 2018). Dopo un iniziale equilibrio, 2-2, Tabilo ha preso il largo nel set aggiudicandoselo per 6-2.

Nel secondo i due hanno tenuto molto bene i rispettivi turni di servizio: sul 5-5 Tabilo si è portato avanti e Daniel non ha retto la pressione del momento, cedendo a zero la battuta (7-5).