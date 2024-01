Atp Adelaide - Draper e Lehecka in finale. Daniel sorprende Shelton ad Auckland

© Mark Brake/Getty Images

Uno tra Jack Draper e Jiri Lehecka conquisterà il primo titolo in carriera al torneo ATP 250 di Adelaide. Entrambi hanno disputato una sola finale nel circuito maggiore: il britannico ha perso a Sofia contro Adrian Mannarino nel 2023, il ceco si è arreso a Sebastian Baez a Winston-Salem sempre lo scorso anno.

Lehecka ha aperto il programma sul Campo Centrale e travolto un Sebastian Korda irriconoscibile con un sonoro 6-2, 6-1 in poco più di un’ora. Una vittoria che gli permetterà, a prescindere dall’ultimo verdetto, di raggiungere il suo best ranking che potrebbe assestarsi intorno alla 26esima posizione.

Il break è arrivato a inizio partita al termine di un infinito secondo game che ha visto Korda spedire sotto rete il rovescio sulla settima chance offerta all’avversario. Lehecka è andato in affanno solo sul 4-2, ma ha cancellato tre palle break con autorevolezza.

Nel secondo parziale, la differenza è diventata ancora più netta e l’americano ha aggiornato una sola volta il suo score.

Atp Adelaide - Draper e Lehecka andranno a caccia del primo titolo in carriera

Draper, da parte sua, ha avuto la meglio su Alexander Bublik imponendosi 7-6( 2) , 6-4.

Il britannico ha rischiato seriamente di compromettere il primo set a causa dei due break di vantaggio persi in malo modo sul 2-0 e sul 3-1. Bublik ha sempre trovato il modo per rimettersi in carreggiata e ha agguantato il tie-break annullando un set point con la complicità di Draper, colpevole di aver calibrato male il dritto.

Nel tie-break, sotto 2-3, Bublik si è messo nei guai da solo con un doloroso doppio fallo. Draper ha sistemato il servizio e gestito alla perfezione i suoi turni di battuta nel secondo set. Il britannico ha siglato il break decisivo sul 2-2: Bublik ha esagerato con la seconda e colpito altri due letali doppi falli sul 30-30.

Atp Auckland - Finale a sorpresa: fuori sia Shelton che Fils



Due sorprese hanno caratterizzato le semifinali dell’ASB Classic. A contendersi il torneo di Auckland saranno infatti Taro Daniel e Alejandro Tabilo. Il giapponese ha superato Ben Shelton con il punteggio di 7-5, 7-6( 9) e proverà a sollevare al cielo il secondo trofeo in carriera dopo il successo ottenuto a Istanbul nel 2018.

Daniel e Shelton hanno tenuto il servizio senza patemi fino al 4-3, quando il 30enne ha salvato tre palle break: Shelton non è riuscito a far partire lo scambio in due occasioni. L’americano ha probabilmente perso fiducia e nell’undicesimo gioco commesso diversi brutti errori con il dritto: l’ultimo ha consentito a Daniel di allungare e archiviare il set inaugurale.

Nessuno dei due ha concesso occasioni al rispettivo rivale nella seconda frazione e solo il tie-break ha spostato definitivamente gli equilibri. Il rovescio ha tradito Shelton nei due set point avuti a disposizione e premiato Daniel che ha chiuso 11-9.

Partito dalle qualificazioni, Tabilo si è tolto la soddisfazione di diventare il primo cileno in grado di spingersi fino alla finale in un evento sul cemento dalla storica medaglia d’argento vinta da Fernando Gonzalez ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Tabilo ha sconfitto Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 7-5.