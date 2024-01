Atp Adelaide - Musetti si perde sul più bello. Bublik annulla match point e la spunta

© Mark Brake/Getty Images

Lorenzo Musetti non riesce a portare a termine l'ottima rimonta avviata e perde nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Adelaide. Una dura battaglia contro Alexander Bublik, che la spunta con il punteggio di 6-3 6-7 7-5.

Una sfida tra due giocatori molto talentuosi, come ci si poteva attendere, e non sono mancati punti spettacolari durante la lunga partita durata oltre 2 ore e mezza. Il kazako inizia meglio dell'italiano la contesa, riuscendo a conquistare la prima frazione di gioco e a spostare l'inerzia dalla sua parte.

Nel secondo set Musetti ottiene un break di vantaggio e porta sul 4-2, ma non riesce a consolidare il vantaggio nel game successivo quando subisce il contro-break. Il parziale termina poi al tie-break, che il carrarino si aggiudica grazie a una super partenza sul 5-1 (7-4 il risultato finale).

Un set pari. Nel terzo set il game decisivo sembra essere arrivato sul 3-3 quando l'italiano riesce a strappare il servizio al giocatore kazako e nel turno successivo ad allungare sul 5-3 con un passante di rovescio in corsa 'stile Musetti' e un serve&volley a chiudere il game.

Musetti ha anche un match point sul 5-3 ma Bublik lo annulla con uno smash vincente. Al servizio sul 5-4 l'azzurro si perde improvvisamente e non riesce a chiudere, subendo il contro-break. 5-5 e tutto da rifare. Bublik tiene il servizio e sale 6-5.

Nel dodicesimo game Musetti a sua volta annulla un match point al kazako, ma poi mette incredibilmente fuori una volée alta di dritto sul 40-40. Un successivo dritto terminato lungo sancisce la vittoria per un Bublik alla fine più costante e solido del 21enne azzurro nel momento cruciale della partita.

Atp Adelaide 250, ora Bublik aspetta il vincente di Paul-Draper

Ora Alexander Bublik attende in semifinale il vincitore della partita in sessione serale tra la testa di serie numero 1 Paul e Draper. Nella parte bassa del tabellone invece già nota la semifinale tra Lehecka che ha battuto 6-4 7-5 Jarry e Sebastian Korda che ha superato con un doppio 6-4 O'Connell.

Shelton in semifinale all'Atp 250 di Auckland

Già allineato alle semifinali l'Atp 250 di Auckland in Nuova Zelanda. La testa di serie numero 1 Ben Shelton non si ferma ha scontitto 6-4 6-3 Carballes e giocherà in semifinale contro Daniel che ha superato 6-4 6-7 6-3 Muller.

Nella parte bassa del tabellone semifinale tra Fils che ha approfittato del ritiro di Altmaier sul punteggio di 7-6 1-0 e Tabilo che è avanzato per ritiro di Norrie.