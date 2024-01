David Goffin non ha nessuna intenzione di mollare: "Ho ancora il fuoco dentro"

© Mike Owen/Getty Images

Il 2024 del tennista belga David Goffin è iniziato con la partecipazione alle qualificazioni degli AO e la presenza al torneo Challenger di Canberra in cui ha perso nei quarti di finale contro Dominic Koepfer. Nel primo turno delle qualificazioni al primo Major stagionale, l’originario di Rocourt ha superato l’italiano Stefano Travaglia e sarà atteso dal britannico Harris.

L’ex top ten,attualmente numero 107 della classifica ATP ha vissuto duramente gli ultimi anni e nel 2023 ha partecipato a diversi tornei Challenger per ritrovare fiducia nel proprio tennis.

Goffin cerca la qualificazione al primo Slam stagionale

Il finalista delle Nitto ATP Finals 2017(sconfitto da Grigor Dimitrov,ndr.) ha parlato degli obiettivi del 2024 affermando: “Sento di avere ancora quel fuoco dentro; quindi, sono felice di continuare a lavorare, sono molto concentrato nel migliorare sia la mia condizione fisica che il mio tennis.

Sono davvero felice di vedere dove mi trovo adesso. L’obiettivo è vincere altre due partite questa settimana e provare a tornare tra i primi 100, questo è ciò per cui sto lavorando. Spero di andare partita dopo partita, guadagnando gradualmente fiducia e tornando più in alto in classifica”.



Goffin,vanta 6 titoli ATP ( l’ultimo conquistato nel torneo ATP 250 di Marrakech) ha proseguito sottolineando: “Voglio offrire nuovamente un tennis di alto livello, so di averlo ancora nella mia racchetta. Adoro giocare a tennis, questa è la verità.

Amo spingermi oltre durante ogni sessione di allenamento, amo la sensazione che provo durante ogni allenamento. Spero che sia solo questione di tempo prima che le belle sensazioni si traducano in campo quando giocherà le partite”.





Goffin ha raggiunto i quarti di finale nello Slam australiano nel 2017(nell’occasione perse contro il bulgaro Grigor Dimitrov,ndr.),risultato eguagliato a Wimbledon nel 2019 e 2022 .