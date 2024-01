Lorenzo Musetti svela i grandi obiettivi per il 2024: fan spiazzati

© Mark Brake/Getty Images

L'Atp 250 di Adelaide è cominciato con una bella affermazione per Lorenzo Musetti, che ha saputo superare nettamente l'australiano Jordan Thompson (noto in questo inizio di stagione per aver sconfitto dopo una durissima battaglia Rafael Nadal in quel di Brisbane).

Il carrarino ha trionfato con il punteggio di 6-4 6-1, nella sfida valevole per il secondo turno del torneo, concedendo solo un punto al servizio. Ai quarti sfiderà il kazako Alexander Bublik per un posto in semifinale.

Il 21enne ha vissuto un 2023 al di sotto delle aspettative e nel 2024 cercherà di esprimersi a livelli sempre più alti: tra le ambizioni quelle di migliorare il suo gioco e competere coi migliori anche negli appuntamenti più prestigiosi dell'anno.

Musetti si sofferma sugli obiettivi del 2024

Al termine dell’incontro, nell’intervista rilasciata in campo, l'atleta toscano ha rivelato quali saranno gli intenti di questa stagione: "Il mio obiettivo, in questo momento, è provare a tornare tra i primi 20.

Ma non solo: la cosa principale di quest'anno è cercare di essere un bravo padre. Diventerò papà tra 2 mesi e spero di poter essere un grande padre" ha commentato ai microfoni dell'Atp, spiazzando i fan.

Nel mese di settembre dello scorso anno l'azzurro ha annunciato insieme alla compagna Veronica Confalonieri la nascita di Ludovico (che nascerà a marzo), a cui lo stesso Musetti ha dedicato la vittoria della Coppa Davis di novembre a Malaga.

Non solo vicende di campo, dunque, per il ragazzo classe 2002. Lorenzo ha però ufficializzato una new entry importante per il team che lo seguirà durante la stagione, a dimostrazione di come voglia ottenere progressi: infatti, Corrado Barazzutti sta affiancando lo storico coach Simone Tartarini già da qualche settimana.