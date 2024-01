Il caso Jannik Sinner cambia le regole: il comunicato congiunto dell'ATP e della WTA

Australian Open - Tabellone ostico per Novak Djokovic: molte insidie prima di Sinner

“La programmazione delle partite e le palline da tennis sono argomenti prioritari nella nostra agenda. È fondamentale adattarci alle esigenze del tennis moderno, in particolare quando si parla di salute dei giocatori e del benessere degli appassionati.

Il secondo problema riguarda invece le palline. Molti giocatori hanno attribuito la colpa dei propri infortuni alle palline scelte dagli organizzatori e, soprattutto, al fatto che non ci sia continuità tra un torneo all’altro.

Il comunicato specifica però che “in circostanze eccezionali, la direzione di un torneo può richiedere delle deroghe basate sulle tradizione culturali locali, condizioni meteorologiche o altre situazioni che possano essere prese in considerazione dall’ATP e dalla WTA.

Considerando le Nitto ATP Finals ormai alle porte e ragionando sulle possibilità di mantenere integro il suo corpo, l’altoatesino ha deciso di ritirarsi e annunciato il forfait a poche ore dall’incontro valido per l’accesso ai quarti di finale con Alex de Minaur .

L’ultimo caso si è manifestato al Masters 1000 di Parigi-Bercy e ha interessato un atleta azzurro. Si tratta di Jannik Sinner , costretto a restare in campo fino alle 02:37 di mattina nel match vinto contro Mackenzie McDonald .

L’ATP e la WTA hanno ascoltato parte delle critiche mosse dai giocatori e dalle giocatrici nel corso della scorsa stagione e stabilito un nuovo piano per risolvere due evidenti problemi. Il primo riguardo la programmazione: sono troppe le partite che terminano a notte inoltrata e pregiudicano il cammino dei tennisti nei diversi tornei che popolano il Tour.

