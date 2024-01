Atp Adelaide - Vincono Arnaldi e Sonego. Shapovalov subito fuori a Auckland

© Brett HemmingsGetty Images

Esordio con successo per Matteo Arnaldi all'Atp 250 di Adelaide. Il tennista italiano ha battuto il lucky loser Bernabé Zapata Miralles con il punteggio di 6-4 6-3. Arnaldi avrebbe dovuto giocare nuovamente, per la seconda volta in due settimane dopo Brisbane, con l'ungherese Fucsovics che però ha dato forfait.

Da qui il ripescaggio di Zapata Miralles che comunque non ha rappresentato un ostacolo insormontabile per Arnaldi. Il tennista classe 2001 di Sanremo ha tenuto sempre sotto controllo la partita e ora al secondo turno se la vedrà contro la testa di serie numero 2 del torneo il cileno Jarry.

Sonego supera Hanfmann al tie break del terzo set

Altro azzurro impegnato all'Atp di Adelaide è Lorenzo Sonego. Dopo una United Cup con più ombre che luci il tennista torinese ha superato il primo turno all'Atp 250 di Adelaide battendo il tedesco Hanfmann.

Partita molto lottata, combattuta punto a punto ma portata a casa alla fine da Sonego con il punteggio di 7-5 2-6 7-6 (11 punti a 9 il risultato del tie break). Sonego ora affronterà la testa di serie numero 3 del torneo, lo statunitense Sebastian Korda.

Negli altri incontri della notte ad Adelaide, O'Connell ha battuto Rinderkneck 6-4 6-4 e Bolt ha dato 6-3 6-2 a Seyboth Wild. Presente in tabellone anche Lorenzo Musetti che, in virtù della sua posizione di quarta testa di serie, entra nel torneo solamente al secondo turno è affronterà l'australiano Thompson fresco vincitore di Nadal a Brisbane.

Thompson che ha superato all'esordio 6-2 6-2 Facundo Acosta.

Shapovalov subito fuori all'Atp di Auckland

C'è anche un altro torneo nella settimana in campo maschile e si gioca ad Auckland in Nuova Zelanda. Uno dei principali motivi di interesse era il rientro di Denis Shapovalov.

E il torneo del giocatore canadese è finito subito al primo turno. Shapovalov è stato battuto dalla testa di serie numero 7 l'austriaco Ofner con il punteggio di 6-4 6-2. Vittorie anche per Carballes su Bautista 6-4 6-3 e Purcell su Pannu 6-4 6-4.

Testa di serie numero 1 a Auckland è lo statunitense Ben Shelton.