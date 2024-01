Atp Auckland - Marozsan vince una partita pazza con Monfils. Bronzetti fuori a Hobart

© Hannah Peters/Getty Images

Il cammino di Lucia Bronzetti al torneo WTA 250 di Hobart si è interrotto al primo turno sotto i colpi di una solida e costante Lin Zhu. L’attuale numero 33 del mondo ha sconfitto la giocatrice italiana con il punteggio di 7-5, 6-1 nonostante le difficoltà riscontrate nel set inaugurale.

Bronzetti è stata in vantaggio di un break in ben due occasioni, ma non ha sfruttato i due set point che si è procurato quando ha servito per archiviare il parziale. Zhu ha così acquisito fiducia e portato a casa tre fondamentali giochi consecutivi.

Bronzetti non ha superato la delusione per le occasioni fallite e nel secondo set è completamente uscita dalla partita. Tutto facile all’esordio per Elise Mertens, capace di eliminare Danielle Collins.

Atp Auckland - Monfils perde un folle match con Marozsan

Al WTA 500 di Brisbane è tornata in campo Paula Badosa, finalmente libera da problemi fisici.

La spagnola ha perso in tre set con la lucky loser Bernarda Pera e dovrà sfruttare i prossimi giorni per recuperare la migliore forma in vista degli Australian Open. Per quanto riguarda il torneo maschile, invece, hanno vinto e convinto Jack Draper e Miomir Kecmanovic rispettivamente contro Sebastian Baez e Mackenzie McDonald. Dusan Lajovic ha superato in rimonta l’idolo di casa Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4.

Gael Monfils e Fabian Marozsan hanno dato vita al match di giornata all’evento ATP 250 di Auckland. Dopo aver lasciato per strada il primo set a causa del break subito nel settimo game, il francese ha messo in piedi il suo personale show nel caotico tie-break del secondo.

Sotto 4-6, Monfils ha cancellato due match point: il secondo con un eccezionale passante. Nel set decisivo, però, ci ha pensato Marozsan a rubargli la scena. A un passo dalla sconfitta, l’ungherese ha ottenuto il contro break nel decimo game trovando un meraviglioso dritto e chiuso 7-4 al tie-break.

Sarà lui il prossimo avversario della testa di serie numero uno Ben Shelton. Perde ancora all’esordio J.J. Wolf: questa volta, a liquidarlo in due set è stato Luca Van Assche. Nessun problema per Botic van de Zandschulp nell’interessante sfida con Christopher Eubanks.