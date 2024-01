Kooyong Classic, il programma della prima giornata: ecco quando gioca Jannik Sinner

© Sarah Reed/Getty Images

Sarà proprio l'italiano Jannik Sinner ad aprire il programma della prima giornata del Kooyong Classic, storica esibizione che si tiene a Melbourne e che precede di qualche giorno il via degli Australian Open, prima prova del Grande Slam della stagione 2024.

Il Kooyong Classic si tiene a partire da mercoledì 10 gennaio, ovvero nella notte tra martedì e mercoledì in Italia. E come detto sarà proprio Sinner a dare il via a questa storica esibizione che si tiene sui campi che ospitavano l'Australian Open prima del trasferimento a fine anni '80 a Melbourne Park.

Australian Open che poi prenderà il via domenica 14 gennaio per concludersi con la finale maschile domenica 28 gennaio.

Sinner apre il programma alle ore 1 della notte tra martedì e mercoledì contro Polmans

Il numero 4 del mondo e numero 1 d'Italia Jannik Sinner giocherà alle 1 della notte tra martedì e mercoledì affrontando il giocatore australiano Marc Polmans.

Il programma del torneo prevede diverse partite per ogni giocatore e anche chi viene sconfitto può continuare a giocare in un torneo parallelo con gli altri giocatori battuti all'esordio. Il programma della prima giornata è decisamente ricco: si apre alle 1 come detto con Sinner-Polmans, a seguire ci sarà la sfida suggestiva tra due ex campioni slam come Andy Murray e Marin Cilic.

A seguire il fresco finalista del torneo di Brisbane Holger Rune contro Karen Khachanov. Non prima delle 15, orario di Melbourne, infine la sfida tra lo statunitense Tiafoe e il cinese Zhang Zhizhen. Sinner tornerà in campo poi anche nei giorni successivi.

L'esibizione in Italia sarà trasmessa in diretta da Supertennis e sulla piattaforma digitale Supertennix.