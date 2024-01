United Cup - Trionfo Germania: Alexander Zverev completa l'opera contro la Polonia

© Brett Hemmings/Getty Images

La Germania ha reso ancora più epico un cammino che li ha visti raggiungere i quarti come migliore seconda tra le squadre impegnate a Sydney e ribaltare delle sfide contro ogni più rosea aspettativa. Il team tedesco ha completato l’opera e conquistato la seconda edizione della United Cup superando in rimonta 2-1 una Polonia che aveva perso una sola partita prima dell’ultimo atto del torneo.

Protagonista assoluto Alexander Zverev con quasi 10 ore spese in campo tra semifinale e finale, capace di cancellare due championship points a Hubert Hurkacz. La numero uno WTA Iga Swiatek ha rispettato il pronostico e aperto il programma con un sonoro 6-3, 6-0 rifilato ad Angelique Kerber.

La tedesca, in realtà, avrebbe meritato maggiore fortunata in un primo set in cui ha combattuto ad armi pari con l’uragano di Varsavia. Kerber ha impensierito Swiatek sul 2-2, ma la 22enne ha rispedito il messaggio al mittente grazie allo schema servizio-rovescio e a un discreto schiaffo al volo.

La nativa di Brema ha rimontato da 15-40 nel game successivo e sprecato altre tre chance sul 3-3. Nel settimo gioco è cambiato tutto, perché Swiatek si è liberato dalla pressione e ha sorpreso in risposta l’avversaria con un dritto non colpito benissimo ma atterrato sulla riga.

Nel secondo parziale, Kerber è apparsa in grande difficoltà e non ha più aggiornato il suo score.

United Cup - Trionfa la Germania: la Polonia si arrende in finale

Prove della sua resilienza Alexander Zverev le aveva già rilasciate in occasione del lungo percorso di riabilitazione seguito dopo il grave infortunio alla caviglia subito al Roland Garros.

Quest’oggi, il tedesco si è ancora una volta superato opponendosi a un destino che sembrava ormai segnato e ha completato una meravigliosa rimonta contro Hurkacz con il punteggio di ( 3) 6-7, 7-6( 6) , 6-4. Zverev ha rischiato di perdere una partita in cui è stato l’unico a procurarsi chance in risposta, ma ha scelto il momento perfetto per salire in cattedra.

Il polacco ha cancellato una pericolosa palla break sul 5-5 accompagnando con il dritto un efficace prima e nel tie-break sfruttato gli errori di Zverev. Quest’ultimo, ha staccato la spina sul 2-3 consegnandosi al passante nemico e sbagliando un banale dritto.

Il secondo parziale stava per rivivere lo stesso scenario: Hurkacz ha annullato tre set point e guadagnato due match point per porre fine alla United Cup nel secondo tie-break di giornata. Zverev si è preso la personale rivincita con il passante, ringraziato il polacco per il brutto rovescio e agguantato con merito il terzo set.

Chiaramente provato per le occasioni fallite, il 26enne di Wroclaw è diventato addirittura meno pericoloso in risposta e ha ceduto la battuta nel settimo game anche a causa di un nastro tutt’altro che polacco.

Anche in doppio misto le emozioni non sono mancate. La consolidata coppia formata da Zverev e Laura Siegemund ha controllato il primo set senza troppi patemi e gestito con autorevolezza il break confezionato sull’1-1 grazie al deciding point.

Swiatek e Hurkacz hanno reagito e, nonostante abbiano rischiato di compromettere un parziale in cui hanno sempre primeggiato, fermato i rivali sul 6-5 portando il match al super tie-break. Zverev e Siegemund non si sono lasciati condizionare dal finale di set e hanno ribadito la propria superiorità calando il sipario con un significativo 6-4, 5-7, 10-4.