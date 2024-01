Atp Brisbane - Dimitrov supera Rune e torna a vincere un titolo dopo più di sei anni

© Chris Hyde/Getty Images

Dalla lacrime di dolore versate al termine della finale persa contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi-Bercy, a quelle di gioia per essere riuscito a interrompere un digiuno che durava ormai dalle ATP Finals 2017. A più di sei anni dall’ultima volta, Grigor Dimitrov è tornato a vincere un titolo ATP - il nono in carriera - e lo ha fatto in grande stile battendo il numero otto del ranking mondiale Holger Rune con il punteggio di 7-6( 5) , 6-4.

Il danese ha deciso di mettere in campo tutta la sua aggressività e cercato di esercitare una evidente pressione in risposta. Dimitrov, però, ha gestito bene i momenti difficili affidandosi al suo pungente slice e rimontato subito da 15-40.

Nel quarto game, dopo aver colpito due doppi falli consecutivi, Rune si è tirato fuori dai guai vincendo uno scambio infinito con una magistrale difesa. Entrambi hanno cancellato una palla break nel sesto e nel settimo game: Rune con l’ace; Dimitrov guadagnando la rete.

A fare la differenza sono stati i primi tre punti del tie-break, perché Rune ha commesso due gravi errori - uno con il rovescio e l’altro con il dritto - perdendo la fiducia e il set.

Atp Brisbane - Dimitrov torna a conquistare un titolo dopo più di sei anni

Anche nel secondo parziale, Dimitrov si è procurato le occasioni più nitide e il duro lavoro lo ha premiato sul 3-3.

Rune ha provato ad accorciare gli scambi ma l’eccessiva fretta si è rivelata un’arma a doppio taglio: il dritto in uscita dal servizio sulla palla break offerta al rivale è terminato largo. Il danese ha rotto la racchetta esprimendo tutta la sua frustrazione e Dimitrov ne ha approfittato per completare la sua personale missione.

A Hong Kong, Andrey Rublev ha aggiunto in bacheca il 15esimo titolo - il decimo sul cemento - liquidando Emil Ruusuvuori con un doppio 6-4. Il finlandese non si è mai reso davvero pericoloso in risposta e ha pagato una tattica conservativa contro un giocatore pronto a sprigionare energia in ogni circostanza.

Ruusuvuori ha allontanato il pericolo nel game inaugurale; non ha replicato l’impresa sul 3-3: Rublev ha trovato il rovescio vincente su una palla visibilmente corta e scarica. L’unico spavento per il russo si è materializzato proprio nell'istante in cui ha servito per chiudere il set: l’opportunità di controbreak, però, non ha sortito gli effetti desiderati da Ruusuvuori.

Nella seconda frazione di gioco, la partita ha trovato il suo epilogo sul 4-4: Rublev ha confezionato il break a zero e chiuso ogni discorso di possibile rimonta.