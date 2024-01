United Cup - La Germania vince una sfida folle contro l'Australia e vola in finale

© Brett Hemmings/Getty Images

16-5 lo score registrato da Hubert Hurkacz in singolare a partire dallo scorso ottobre; 15 le vittorie consecutive di Iga Swiatek dalla sconfitta subita a Tokyo contro Veronika Kudermetova. Bastano questi numeri a descrivere la forza della Polonia, squadra in grado di conquistare la finale della United Cup rifilando un netto 3-0 alla Francia.

Il programma si è aperto con il match tra Hurkacz e Adrian Mannarino, terminato 6-3, 7-5 a favore dell’attuale numero nove del mondo.

United Cup - La Polonia domina contro la Francia

Il 26enne di Wroclaw è stato perfetto al servizio e non ha mai permesso all’avversario di avvicinasi minimamente alla chance di break.

Break che Hurkacz ha siglato nel quarto game, quando Mannarino ha spedito sotto rete il diritto al termine di un intenso scambio. L’equilibrio nel secondo parziale si è invece interrotto sul 5-5: Hurkacz ha trovato un eccezionale dritto lungolinea nel momento del bisogno.

Swiatek ha forse faticato più del previsto contro Caroline Garcia. La numero uno WTA ha iniziato male la partita e ha perso il primo set a causa di una serie di inusuali errori. Nemmeno il tempo di esultare per i francesi che l’uragano Swiatek si è abbattuto su Garcia con una potenza dirompente.

La giocatrice polacca ha cambiato passo, ridotto al minimo la quantità di gratuiti e lasciato un solo game per set alla rivale nel secondo e nel terzo confezionando un significativo 4-6, 6-1, 6-1. Katarzyna Kawa e Jan Zielinski hanno chiuso in bellezza aggiudicandosi il proprio incontro di doppio misto.

United Cup - La Germania vince una folle sfida con l'Australia e vola in finale

La seconda semifinale ha regalato numerosi ribaltamenti di fronte e incredibili emozioni. Ci ha pensato la Germania a raggiungere la Polonia all’ultimo atto del torneo ideato dall’ATP.

Non poteva desiderare modo migliore per ritrovare il successo nel circuito maggiore Angelique Kerber; un successo che mancava ormai dal 29 giugno 2022. La tedesca ha cancellato due match point ad Ajla Tomljanovic imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6( 7) .

Kerber ha ridotto il gap da 1-5 a 4-5 e servizio nel primo set, ma ha ceduto la battuta nel decimo game calibrando male il dritto. Nella seconda frazione, Kerber ha innestato la quinta marcia e collezionato quattro giochi di fila dal 2-2.

L’ultimo set ha avuto bisogno del tie-break per giungere a un caotico epilogo. Tomljanovic ha sprecato due match point perdendo il controllo del diritto in entrambi i casi e consegnato il punto alla Germania. Un incontenibile Alex de Minaur ha ristabilito la parità battendo Alexander Zverev con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4 e guadagnato per la prima volta in carriera l’ingresso in top 10.

Zverev ha portato dalla sua parte il primo set breakkando a zero l’australiano sul 5-5: il nastro gli ha dato una grande mano sullo 0-40. Il quinto game del secondo parziale ha segnato probabilmente un punto di non ritorno per il tedesco.

Non aver trasformato le tre palle break ha incrinato il suo livello di fiducia e sul 3-4 dato vita a un grave passaggio a vuoto. De Minaur ha confermato la validità del soprannome “Demon” affibbiatogli dagli addetti ai lavori e acciuffato il terzo set.

Il blackout di Zverev è proseguito e un dritto larghissimo ha permesso a De Minaur di sorridere nuovamente in risposta. L’australiano ha difeso il break come se fosse di sua proprietà e rimesso in corsa il suo team.

Non poteva che concludersi al super tie-break il folle doppio misto che ha visto come protagonisti Alexander Zverev/Laura Siegemund e Matthew Ebden/Storm Hunter. I tedeschi hanno annullato tre set point nel secondo parziale ma fallito l’opportunità di chiudere al tie-break, perso nettamente 2-6.

I tedeschi hanno compiuto l'impresa cancellando due match point e trionfando con un rocambolesco 7-6( 2) , ( 2) , 6-7, 15-13.