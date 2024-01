United Cup - Polonia, Iga Swiatek e Hubert Hurkacz sognano uno storico trionfo

© Paul Kane/Getty Images

La Polonia è la prima finalista della United Cup 2024. La Nazione guidata da Hubert Hurkacz e Iga Swiatek ha battuto 3-0 la Francia in semifinale.

Hurkacz e Swiatek si soffermano sui loro match odierni

Nella classica conferenza post-partita, il team europeo ha mostrato la propria soddisfazione.

La tennista originaria di Varsavia ha analizzato il proprio match e la capacità di rimontare dopo il primo set vinto da Garcia. “Direi che sì, mentalmente sapevo di dover fare un grande aggiustamento perché ero impaziente e a volte ho preso decisioni sbagliate.

Avevo bisogno di concentrarmi un po' di più, perché sentivo come se la mente stesse andando altrove. Quindi sono piuttosto orgogliosa di me stessa oggi. Per quanto riguarda il tennis, la superficie è molto più simile rispetto all'anno scorso paragonandola a Brisbane e direi tuttavia che mi sentivo un po' fuori ritmo.

Quindi sapevo solo di aver bisogno un po' di tempo perché il mio cervello ci lavori sopra, basta guardare più attentamente la palla perché a volte era un po' più lento rispetto a Perth” ha sottolineato la numero 1 della classifica WTA.

Swiatek ha proseguito affermando: “Oggi ho giocato due volèe e anche un colpo al volo.

E' qualcosa che non facevo così spesso prima .Questo è qualcosa su cui abbiamo lavorato: devo andare avanti un po' e non restare sempre sulla linea di fondo. Diventerò una giocatrice che avrà un gioco più completo, rispetto a prima.

Sì, sicuramente è un passo avanti”.

Hurkacz ha superato senza concedere palle break nel primo incontro di giornata Adrian Mannarino e ha sottolineato: “Penso di sì, oggi sicuramente è stata davvero una bella partita da parte mia.

Adrian è un avversario davvero difficile. È davvero bravo e non è facile giocare contro di lui.Sì, felice della prestazione.Sì, per quanto riguarda l’allenamento a rete, quasi ogni giorno provo a fare qualcosa.

Sì, finalmente c'era un'opportunità”. In finale la Polonia attende la vincente dell’incontro tra Australia e Germania( hanno trionfato i tedeschi, ndr) , Hubi si è soffermato nell’analizzare rapidamente le avversarie.

“Gli australiani giocano un tennis fantastico, soprattutto qui in Australia. Ovviamente in tutto il mondo giocano in modo fantastico a tennis, ma direi sicuramente che dà loro qualcosa in più a livello di energia, quindi sarà interessante l’incontro di oggi per la Germania, ma riposeremo, ci rilasseremo e li guarderemo combattere” ha rimarcato il classe 1997