Atp Brisbane - Holger Rune liquida Safiullin in 2 set: in finale troverà Dimitrov

La cura Boris Becker continua a sortire effetti positivi sul gioco e sui risultati di Holger Rune. Era dalla scorsa edizione degli Internazionali BNL d’Italia, infatti, che non si spingeva fino all’ultimo atto di un torneo ATP.

A quasi otto mesi di distanza, Rune tornerà a giocare una finale - la nona in carriera - dopo aver sconfitto Roman Safiullin con il punteggio di 6-4, 7-6( 0) al Brisbane International. Nel game inaugurale, un brutto errore commesso a rete dal russo nel tentativo di accorciare lo scambio sulla palla break ha reso in discesa la strada di Rune.

Il 20enne ha avuto il merito di custodire con cura il vantaggio senza mai andare in affanno al servizio. Il secondo set sembrava poter ripetere lo stesso schema del primo, ma Safiullin ha cercato di invertire la rotta siglando il contro break sull’1-2: è stato fondamentale il supporto del nastro sulla complicata volée di rovescio.

Gli sforzi eseguiti per agguantare il tie-break non sono bastati a Safiullin: Rune ha cancellato ogni pensiero di rimonta dalla sua mente registrando un pesantissimo 7-0.

Atp Brisbane - Dimitrov raggiunge Rune in finale

L’avversario che dovrà battere per aggiungere in bacheca il quinto titolo porta il nome e il cognome di Grigor Dimitrov.

Il bulgaro si è rivelato più cinico che mai e ha liquidato Jordan Thompson - giustiziere di Rafael Nadal - con un importante 6-3, 7-5. Il padrone di casa si è salvato nel quarto ma non nel sesto game: a sorprenderlo l’ottima e profonda risposta di Dimitrov.

Il 32enne di Haskovo ha offerto l’opportunità di sistemare la situazione a Thompson, ma si è tirato fuori dai guai con servizio e dritto. I due slice sbagliati nel terzo game hanno parzialmente condizionato Dimitrov nel secondo parziale.

Il bulgaro ha annullato cinque palle break - quattro sul 2-3 e una sul 3-4 - prima di lasciare fermo Thompson con un meraviglioso passante sulla chance di 6-5. Dimitrov proverà a conquistare il nono titolo in carriera.

Atp Hong Kong - Termina la favola di Shang: in finale sarà Rublev vs Ruusuvuori

A contendersi il titolo al torneo ATP 250 di Hong Kong saranno invece Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori. Il russo ha posto fine al sogno di Juncheng Shang che si è reso protagonista di una fantastica cavalcata sfruttando nel migliore dei modi la wild card concessagli dagli organizzatori.

Il 18enne di Pechino ha sconfitto tennisti del calibro di Laslo Djere e Botic van de Zandachulp ed eliminato il numero 16 del mondo Frances Tiafoe. Rublev, da parte sua, giocherà la 24esima finale in carriera - la 14esima sul cemento - grazie al 4-6, 6-2, 6-3 inflitto al primo classe 2005 in grado di accedere alle semifinali di un evento del circuito maggiore.

Il break subito in apertura ha destabilizzato il nativo di Mosca - apparso piuttosto nervoso - che ha pagato a caro prezzo il rovescio vincente dell’avversario, perché Shang non ha tremato quando ha servito per il set e ha rimontato da 15-40.

Rublev, però, ha preso subito il largo nel secondo parziale e lasciato due game a Shang. Il cinese ha ritrovato l’energia di cui aveva bisogno all’inizio del set decisivo, ma non ha gestito bene le tre palle break concessegli da Rublev.

Dopo una serie di game interlocutori, Shang non ha retto la pressione e ha ceduto la battuta a zero sul 3-4 consentendo al russo di chiudere al servizio. L’obiettivo di Ruusuvuori è riscattare l’unica finale disputata nel circuito maggiore.

Il finlandese ha superato in rimonta Sebastian Ofner con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 e avrà l’opportunità di rifarsi pensando alla sconfitta subita ai danni di Joao Sousa a Pune nel 2022.