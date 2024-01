Atp Auckland - Draw: Ben Shelton prima testa di serie, torna Shapovalov

© Chris Hyde/Getty Images

Dall'8 al 13 gennaio gli uomini saranno in campo anche ad Auckland per l'Atp 250 in Nuova Zelanda, oltre che ad Adelaide. Si tratta degli ultimi eventi prima del via degli Australian Open previsti domenica 14 gennaio. Non ci sono presenze italiane in questo tabellone, che è guidato dal talento statunitense Ben Shelton.

Il giovanissimo ha un bye per quanto riguarda il primo turno e debutterà affrontando il vincente della sfida tra Fabian Maroszan e Gael Monfils. Il 20enne americano è chiamato al riscatto dopo la precoce eliminazione a Brisbane.

Da segnalare nel primo quarto di tabellone la presenza di Denis Shapovalov con una wild card: il giocatore canadese, al rientro dopo un lungo infortunio, sarà impegnato all'esordio con l'austriaco Sebastian Ofner. Derby spagnolo fra Bautista Agut e Carballes Baena in zona.

Il secondo quarto di main draw è aperto da Francisco Cerundolo (numero 3 del seeding), che attende di scoprire chi sarà il suo primo avversario. Da tenere in considerazione l'australiano Max Purcell.

Norrie e Auger-Aliassime presidiano la parte bassa del tabellone

Nella parte bassa ci sarà un interessante derby tutto francese tra Arthur Fils e Richard Gasquet.

Il vincente si troverà di fronte Nuno Borges o un atleta proveniente dalle qualificazioni. In campo anche Felix Auger-Aliassime, dopo aver accusato qualche problema a un ginocchio in United Cup: è la quarta principale testa di serie e debutterà contro il tedesco Altmaier o lo statunitense Giron.

L'ultimo spicchio è presidiato dal britannico Cameron Norrie, che dovrà fare attenzione al giovane Eubanks, oltre all'olandese Van De Zandschulp.

ATP Auckland main singles draw pic.twitter.com/9KBFRbVybq — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 6, 2024

Nessuna presenza italiana nell'Atp 250 di Auckland.

Gli azzurri Sonego, Musetti e Arnaldi saranno in campo la prossima settimana ad Adelaide, mentre tutti gli altri italiani che ne hanno la possibilità per diritto di classifica giocheranno le qualificazioni degli Australian Open (scatteranno da lunedì 8 gennaio).