Nadal e Djokovic agli Australian Open con una sconfitta: quante volte è già successo

© Clive Brunskill/Getty Images

Rafael Nadal e Novak Djokovic, insieme all'ormai ritirato Roger Federer, in questi ultimi anni hanno dominato il tennis con pochi precedenti nella storia di questo sport e non solo. E sono abituati a battere record su record.

Non ci sono tanti episodi in cui ad esempio Rafa e Nole arrivano al primo Slam di stagione, gli Australian Open di Melbourne, già con una sconfitta ciascuno. Quest'anno è accaduto con la sconfitta di Nadal giovedì per mano di Jordan Thompson nei quarti di finale dell'Atp 250 di Brisbane e la sconfitta del numero uno al mondo battuto in United Cup dal giocatore australiano Alex De Minaur.

Quante altre volte era successo in passato?

Ecco i precedenti di Rafael Nadal e Novak Djokovic che arrivano a Melbourne già con una sconfitta

Sono solamente 4 i casi complessivi in cui Nadal e Djokovic arrivano all'Australian Open di Melbourne con una sconfitta a testa prima di Melbourne.

Calcolando almeno 15 anni di presenza comune nel circuito il dato è assolutamente incredibile. C'è da dire a onor del vero che ci sono stati anni in cui soprattutto Djokovic ma anche Nadal hanno optato per la scelta di non giocare nessun torneo preparatorio e esordire subito nel primo slam dell'anno.

Ecco i quattro anni con casi di sconfitta contemporanea di Djokovic e Nadal. O in un caso anche di più. Nel 2005 a Doha lo spagnolo ha perso da Ljubicic e Baker ha sconfitto un baby Djokovic. Nel 2009 Nadal ha perso contro Monfils a Doha (torneo che a quel tempo si giocava nella prima settimana dell'anno) e Novak con Gulbis a Brisbane e poi a Sydney con Nieminen.

In tempi più recenti: nel 2015 Nadal ha perso contro Berrer a Doha e Djokovic contro Karlovic sempre a Doha. Infine il caso di questo inizio 2024. Entrambi sono ora attesi a Melbourne, naturalmente da grandi protagonisti.