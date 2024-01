I rimpianti di Frances Tiafoe: "Nel 2023 non ho giocato come avrei voluto"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Il 2024 ha segnato per il tennista statunitense Frances Tiafoe importanti cambiamenti. L’originario del Maryland ha annunciato il nuovo allenatore dopo la vittoria sul serbo Miomir Kecmanovic nel torneo ATP 250 di Hong Kong.

“È la prima partita della stagione, sotto la guida di un nuovo allenatore; quindi, penso di aver fatto un buon lavoro. Ho sviluppato un grande livello di tennis, Miomir è un grande giocatore; quindi, sono contento della mia prestazione” ha dichiarato l’attuale numero 17 della classifica ATP.



Tiafoe su sofferma sul proprio 2023

Tiafoe si è espresso ai microfoni dell'ATP sul proprio 2023 dicendo: “Per gran parte del 2023 mi sono messo pressione, per me è stato molto complicato.

L'anno scorso ero molto orientato ai risultati, forse troppo, ma è stato comunque un anno fantastico, anche se non ho giocato come avrei voluto nei grandi eventi. Quando non ottenevo quello che volevo, ecco che arrivavano i problemi, che si accentuavano a fine stagione.

Ora la mia intenzione è tornare a fare quello che so fare meglio, divertirmi e competere ad alto livello.



Il tennista americano che ha raggiunto la top-10 nel giugno del 2023 ha proseguito affermando: “Sto cercando di far emergere di nuovo la mia personalità.

Stasera è stato un inizio promettente, ogni piccolo dettaglio è importante lungo il percorso, mattone dopo mattone. Roma non è stata costruita in un giorno. Molte persone sono interessate a cosa ho ottenuto quest'anno, la risposta è che mi sento bene, ho molta fiducia in questa stagione.

Ho fatto un ottimo precampionato, ho apportato alcune modifiche, ma è solo una prospettiva, tutto è orientato al lungo termine. Ora sono molto cauto su questo punto”.

BigFoe ha perso la propria partita dei quarti di finale del torneo di Hong Kong contro il nextgen cinese Juncheng Shang con il punteggio di 6-4 6-4 senza mai brekkare il proprio avversario.