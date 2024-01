United Cup - Sarà la Germania di Alexander Zverev a sfidare l'Australia in semifinale

Rafael Nadal conquista un grande traguardo al rientro: Novak Djokovic non è lontano

Bertolucci: "Jannik Sinner sa gestire la pressione. Per Novak Djokovic l'età..."

Jannik Sinner approda in Australia: primo allenamento svolto a Melbourne

Rafael Nadal e il warning per time violation: "Sono rimasto sorpreso"

Nella seconda frazione di gioco, un solo break ha fatto la differenza: Zverev, sul 4-4, ha beneficiato dell’ennesimo gratuito di Tsitispas. Entrambi sono scesi in campo nel doppio misto che ha proclamato il verdetto finale.

Il tedesco ha sorpreso in risposta il rivale nel settimo game approfittando di un rovescio deviato fuori dal nastro. Dopo aver sprecato tre set point consecutivi, Zverev ha rimontato da 15-40 nel turno di battuta che ha posto fine al parziale: a dargli una forte mano sono state due vitali prime.

Il programma a Sydney ha visto inizialmente impegnate Maria Sakkari e Kerber. La giocatrice greca ha messo le cose in chiaro nel primo set lasciando sulle spalle della rivale il peso di un pesante bagel. La reazione della tedesca, tornata a competere dopo un anno e mezzo ferma ai box, non ha minimamente instaurato dubbi nella mente di Sakkari.

Sarà la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber a contendersi la finale della United Cup con i padroni di casa dell’Australia. La sfida con la Grecia ai quarti ha regalato grandi emozioni e si è decisa solo al terzo incontro di giornata che ha aggiornato per l’ultima volta lo score sul 2-1 a favore dei tedeschi.

