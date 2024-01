Atp Brisbane - Thompson compie l'impresa ed elimina Nadal annullando 3 match point

© Chris Hyde/Getty Images

Difficilmente, a prescindere da come andranno le cose, Jordan Thompson dimenticherà la sua esperienza al torneo ATP 250 di Brisbane. Non capita tutti i giorni, infatti, di battere una leggenda del calibro di Rafael Nadal annullando per giunta tre match point.

L’australiano ha compiuto una vera impresa eseguendo alla perfezione il piano tattico stabilito prima di scendere in campo: ha giocato un tennis tanto rischioso quanto efficace e provato a non perdere terreno con i colpi oltre la linea di fondo.

Il nativo di Sydney ha completato la rimonta ed eliminato Nadal con il punteggio di 5-7, 7-6( 6) , 6-3. Lo spagnolo può comunque ritenersi soddisfatto del livello espresso al rientro dopo quasi un anno e delle due vittorie ottenute ai danni di Dominic Thiem e Jason Kubler.

Atp Brisbane - Thompson annulla tre match point a Nadal

Nonostante alcuni game lottati, nessuno dei due ha corso il rischio al servizio fino al 3-3. Nadal non è riuscito a salvarsi con il passante sulla palla break concessa all’australiano e si è ritrovato in svantaggio.

La gioia di Thompson è durata pochissimo: il maiorchino ha siglato l’immediato contro break regolando i conti con il passante. Sotto 5-6, il 29enne non ha retto la pressione e ha sbagliato il rovescio sul secondo set point spagnolo.

Il rendimento di Nadal e Thompson si è rivelato altissimo anche nel secondo set. L’australiano ha tentato l’assalto sull’1-1, ma Nadal ha attaccato con autorevolezza mostrando i muscoli. Lo stesso ha fatto Thompson nel game successivo annullando tre palle break in maniera esemplare.

È in questo contesto che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e trovato il coraggio di opporsi al destino. L’australiano ha agguantato il set decisivo cancellando tre match point: uno sul 4-5 e due in un surreale tie-break.

Thompson è apparso più fresco di Nadal e nel quarto game ha sfruttato la sua opportunità accompagnando bene a rete un discreto dritto. Nadal ha iniziato a massaggiarsi la zona tra l’anca e l’inguine e usufruito di un medical time out.

L'australiano non ha rischiato più al servizio e ha messo in bacheca una delle vittorie più emozionanti della sua carriera. Per avere la possibilità di sollevare al cielo il primo titolo ATP dovrà superare un Grigor Dimitrov in grande spolvero in semifinale.

Il bulgaro ha travolto il tennista di casa Rinky Hijikata con il punteggio di 6-1, 6-4. Nel primo set non c’è stata assolutamente partita, perché Dimitrov ha controllato gli scambi senza patemi e messo sempre in difficoltà il rivale.

L’australiano ha gestito meglio i suoi turni di battuta nel secondo parziale, ma il break subito in apertura a causa di un doloroso doppiO fallo è risultato fatale: Hijikata non ha mai trovato il modo per rendersi pericoloso in risposta.

Atp Hong Kong - Shang supera Tiafoe. Rublev batte Fils

Juncheng Shang non poteva sfruttare in modo migliore la wild card concessagli dagli organizzatori del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il cinese è infatti diventato il primo giocatore classe 2005 in grado di accedere alle semifinali di un evento del circuito maggiore ottenendo la vittoria più importante in carriera ai danni dell’attuale numero 16 del ranking mondiale Frances Tiafoe.

L’americano si è salvato nel terzo ma non nel quinto game, quando Shang ha inciso con il dritto nel momento clou dello scambio. Anche nella seconda frazione di gioco, Tiafoe ha permesso al 18enne di Pechino di portarsi in vantaggio: questa volta, a piegare le sue difese è stata la profondità dei colpi nemici.

Shang ha risposto presente e ha cancellato l’unica chance offerta a Tiafoe, colpevole di aver giocato un brutto rovescio. Sebastian Ofner ha avuto la meglio su un Roberto Bautista Agut ormai in ripresa imponendosi con un doppio 6-4; mentre Emil Ruusuvuori ha fermato Pavel Kotov, giustiziere di Lorenzo Musetti agli ottavi.

Andrey Rublev ha vinto il match più interessante a Hong Kong contro Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-2.