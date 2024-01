Atp/Wta Brisbane - Arnaldi si arrende a Safiullin. Rune e Rybakina in semifinale

© Emmanuel Wong/Getty Images

Matteo Arnaldi si è fermato ai quarti di finale dell'Atp 250 di Brisbane ma è certo di concludere la settimana raggiungendo il best ranking (da lunedì occuperà la 41esima piazza in classifica, con la possibilità di entrare in top 40 agli Australian Open).

Il tennista italiano ha provato a lottare fino all'ultimo con il russo Roman Safiulllin, che però si è dimostrato superiore durante la sfida e ha meritato di accedere alle semifinali del torneo. Il 22enne ha superato indenne un terzo game in cui ha concesso ben quattro palle break al suo avversario, mantenendo poi senza grosse difficoltà i successivi turni di servizio fino al 6-6.

Nel tie-break il numero 39 del mondo è riuscito a spuntarla per 7-4 e a garantirsi un vantaggio importante nel confronto. Nel secondo il giocatore 26enne ha continuato a spingere e ad aumentare l'intensità e la profondità dei suoi colpi: questo gli ha consentito di salire addirittura sul 5-0 nel punteggio e rendere quasi impossibile la rimonta dell'italiano.

Il ragazzo di Sanremo non si è voluto subito arrendere, ha recuperato uno dei due break ma nell'ottavo gioco ha riperso la battuta per il 6-2 finale. Safiullin si troverà ora di fronte la principale testa di serie del tabellone Holger Rune: nella notte il danese si è imposto sull'australiano James Duckworth per 6-2, 7-6, rischiando comunque di dover affrontare un terzo set anche in questa occasione.

Avanti Rybakina e Azarenka

Dopo un solo parziale (vinto 6-1) Elena Rybakina ha conquistato le semifinali del Wta 500 di Brisbane. Il motivo è il ritiro dal match di Anastasia Potapova, che ha così lasciato strada libera alla tennista kazaka.

Il combattuto incontro tra Jelena Ostapenko e Victoria Azarenka ha regalato non poche emozioni sugli spalti: alla fine è stata la bielorussa a vincere ed eliminare la numero 3 del seeding col risultato di 6-3, 3-6, 7-5. Fuori anche la 16enne russa Mirra Andreeva, che ha dovuto arrendersi alla giovane ceca Linda Noskova (7-5, 6-3).