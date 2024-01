Kooyong Classic, quando si gioca e chi sono gli avversari di Jannik Sinner

© Daniel Pockett/Getty Images

Jannik Sinner è sbarcato in Australia e ha tenuto il suo primo allenamento down under. Dopo una fase di preparazione invernale ad Alicante e una pausa relax sulle nevi di casa, Sinner ora è Melbourne. La scelta di giocatore e staff è stata quella di non disputare nessun evento ufficiale Atp prima degli Australian Open al via quest'anno per la prima volta di domenica, il 14 gennaio.

Quindi niente United Cup e nemmeno l'Atp 250 di Brisbane. Sinner però giocherà qualche match esibizione in un evento che a Melbourne ha lunga storia ovvero il Care Wellness ”Kooyong Classic”. Un torneo esibizione, quest'anno a 12 giocatori, nel quale anche chi perde ha la possibilità di continuare a giocare altre partite con gli altri tennisti sconfitti.

Di fatto una sorta di torneo di allenamento per saggiare la forma di ognuno in vista degli Australian Open. Il torneo al Kooyong Lawn Tennis Club è in programma da mercoledì 10 gennaio a venerdì 12 gennaio.

In Italia ci sarà la trasmissione su SuperTennis principalmente nelle ore notturne in Italia; gli utenti potranno usufruire anche della piattaforma streaming SuperTenniX.

Ecco insieme a Sinner gli altri tennisti presenti all'edizione 2024 del noto evento di esibizione

Decisamente di prestigio la lista dei partecipanti di questa edizione del torneo: si tratta Jannik Sinner; Holger Rune; Casper Ruud; Karen Khachanov; Frances Tiafoe; Andy Murray; Stan Wawrinka; Zhizhen Zhang; Dominic Thiem; Marc Polmans; Milos Raonic e Marin Cilic.

Nei prossimi giorni si scoprirà oltre al programma della prima giornata anche quale sarà il primo accoppiamento di Jannik Sinner e quindi chi sarà il suo avversario nel primo incontro di questa esibizione.