United Cup - La Francia si prepara alla semifinale: "Polonia squadra forte ma..."

© Brett Hemmings/Getty Images

La Francia ha battuto nei quarti di finale della United Cup per 2-1 la Norvegia. Nella semifinale di sabato a Sydney la formazione transalpina giocherà da sfavorita contro la Polonia di Hubert Hurcakz e della numero 1 del mondo Iga Swiatek.

In casa francese comunque regna la legittima soddisfazione per aver portato a casa una sfida molto equilibrata. Adrian Mannarino contro la Norvegia poco ha potuto nel singolare maschile nel quale è stato battuto da un Casper Ruud in stato di grazia ma lo sguardo è già proiettato alla sfida di sabato.

I precedenti tra Mannarino e il numero uno polacco dicono 2-2: "Sarà dura – ha dichiarato Mannarino -. Abbiamo già giocato diverse volte in passato e ci siamo divisi le vittorie. Non sarà facile, ovviamente ci proverò, probabilmente al momento è un 55-45 per lui ma vedremo cosa succederà".

Garcia: "Giocare contro la migliore al mondo è una bella prova"

Caroline Garcia ha conquistato sia il punto nel singolare femminile che nel doppio misto contro la Norvegia. Ora l'asticella si alza al massimo perché la sfida è contro la prima giocatrice nella classifica mondiale: "Ogni partita è molto importante – ha dichiarato Garcia - e ovviamente giocare con la migliore giocatrice in circolazione, è sempre una bella prova.

Ti spinge al tuo massimo. Ed è per questo che ti alleni. Vuoi essere in grado di competere alla massima intensità. Iga è piuttosto impressionante ogni volta. Abbiamo giocato delle belle partite in passato, quindi vediamo cosa succederà questa volta".

Infine chiosa del capitano francese Edouard Roger-Vasselin: ”La Polonia è una squadra molto forte ma non abbiamo niente da perdere. Giochiamo forse con la migliore squadra al mondo qui presente, saremo pronti per la sfida di sabato".