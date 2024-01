Atp Brisbane - Rafael Nadal lascia le briciole a Kubler: ai quarti sfiderà Thompson

© Chris Hyde/Getty Images

Sembra davvero che Rafael Nadal non abbia dovuto saltare tutto il 2023 e fare i conti con un grave infortunio in grado di mettere a rischio il suo futuro nel mondo del tennis. Forse nemmeno il maiorchino, che ha documentato il lungo percorso di riabilitazione sui social, avrebbe immaginato un ritorno alle competizioni di tale portata e capace di restituirgli un certo livello di ottimismo in vista dell’impegno agli Australian Open.

Il 22 volte campione Slam ha imposto il suo ritmo agli scambi, controllato con autorevolezza lo score ed eseguito sempre le scelte giuste nel momento giusto. Il 6-1, 6-2 rifilato a Jason Kubler gli ha consentito di raggiungere un incredibile traguardo e conquistare il 225esimo quattro di finale in carriera al torneo ATP 250 di Brisbane, il primo da Wimbledon 2022.

Atp Brisbane - Nadal domina contro Kubler. Avanza Dimitrov

Nadal ha sorpreso in risposta Kubler nel secondo game caricando il solito dritto e guadagnato in pochi minuti il 4-0. I break di vantaggio sono diventati immediatamente due: il secondo è arrivato al termine di un intenso scambio chiuso dallo spagnolo con una veronica a rete da urlo.

Sotto 0-5, Kubler ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema all’avambraccio che lo tormenterà per il resto della disputa. Nadal è partito con un break a zero anche nella seconda frazione di gioco mettendo le cose in chiaro.

L’australiano lo ha impensierito solo sull’1-2, ma Nadal ha risposto presente e cancellato la palla del contro break servendosi del suo micidiale dritto. Ugo Humbert si è ritirato ancora prima di scendere in campo a causa di un forte stato influenzale e sarà quindi Jordan Thompson il prossimo avversario di Nadal.

Nella parte bassa del tabellone approdano ai quarti anche Grigor Dimitrov e Rinky Hijikata. Il match del tennista bulgaro non è mai stato in discussione, perché Daniel Altmaier ha alzato bandiera bianca senza opporre resistenza.

Dimitrov, dopo l’ottima prova messa in scena contro Andy Murray, ha inflitto un pesante 6-1, 6-2 al tedesco. Hijikata, invece, ha sconfitto in rimonta il qualificato Tomas Machac portando dalla sua parte il tie-break del terzo set con il punteggio di 7-4.

Ritrova il sorriso a Hong Kong Roberto Bautista Agut, che ha vissuto una complicata stagione nel 2023. Lo spagnolo ha eliminato con merito la teste di serie numero quattro Francisco Cerundolo con un sonoro 7-5, 6-3. Per approdare in semifinale dovrà battere la concorrenza di Sebastian Ofner, che si è aggiudicato il duello dei tie-break con Jan-Lennard Struff in due ore e 47 minuti.

Wta Auckland - Tutto facile per Gauff. Svitolina supera Raducanu in 3 set

Il programma al WTA 250 di Auckland si è aperto con due nette vittorie di Petra Martic e Coco Gauff. La croata ha passeggiato e piegato con un doppio 6-2 Yue Yuan; l’americana ha trovato il primo bagel del 2024 liquidando Brenda Fruhvirtova con il punteggio di 6-3, 6-0: ai quarti giocherà contro Varvara Gracheva.

Emma Raducanu può ritenersi piuttosto soddisfatta del livello espresso all’ASB Classic, soprattutto considerando i tre interventi chirurgici subiti lo scorso anno: due alle mani e uno alla caviglia. Poco importa che l’affascinante match di secondo turno sia stato vinto da Elina Svitolina: la giovane giocatrice britannica dovrà cercare - almeno a inizio stagione - solo di acquisire fiducia e recuperare la migliore forma.

Svitolina ha costruito le basi per completare la rimonta legittimando la sua prestazione con un convincente tie-break. Nel set decisivo, Raducanu non ha avuto la forza fisica e mentale per continuare a spingere e ha raccolto un solo game.