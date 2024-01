Tsitsipas avverte Zverev in vista della sfida in United Cup: "Un'occasione per...."

© Brendon Thorne/Getty Images

Stefanos Tsitsipas guiderà la Grecia insieme a Maria Sakkari nel quarto di finale che vedrà opposto il suo paese alla Germania. La sfida è programmata per venerdì 5 gennaio a Sydney. E naturalmente i fari sono puntati principalmente sui match Sakkari-Kerber e Tsitsipas-Zverev.

I tedeschi si sono qualificati insieme alla Francia nel girone in cui era presente anche l'Italia. E Tsitsipas, alla vigilia, ha avvertito il rivale Sascha sulle intenzioni della Grecia. Il nativo di Atene ha infatti parlato dopo il successo per 3-0 sul Canada nel girone di qualificazione: "Mi sento benissimo - ha aperto Tsitsipas che già a Torino con il ritiro e poi nella off season non era sembrato al massimo della forma -.

Sono pronto a disputare sia il singolare che il doppio in questa United Cup, posso fare tutto quello di cui c'è bisogno".

I precedenti tra Tsitsipas e Alexander Zverev e il parere del tennista greco

Naturalmente non poteva mancare la domanda sulla sfida contro Alexander Zverev che è in svantaggio 9-4 nei confronti diretti contro 'Tsitsi'

Nonostante il 9-4 nei precedenti, il giocatore greco ha argomentato che "le partite a questo livello sono sempre combattute. È un grande avversario. È lì da tanti anni. Sicuramente sa il fatto suo ed è in una buona fase della sua carriera dopo il grave infortunio che ha avuto.

Per me questa è un'altra occasione per migliorare il mio gioco e mostrare un tennis di buona qualità". Dal canto suo Maria Sakkari ha parlato della sfida di singolare femminile, affermando di aver visto Kerber dopo il primo match vinto: "Sembra molto felice.

Ovviamente ha esperienza. Adesso ha una forza in più dopo essere diventata mamma. Sarà molto dura. Sarà una sfida importante, ma sono pronta”.