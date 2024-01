Atp Hong Kong - Niente da fare per Musetti: vince Kotov. Rune avanza a Brisbane

© Sarah Stier/Getty Images

A Hong Kong la maratona di 3 ore e 32 minuti tra Botic van de Zandschulp e Juncheng Shang - quest’ultimo ha trionfato dominando il tie-break decisivo - ha ritardato l’inizio delle successive partite. Prima di Lorenzo Musetti sono scesi in campo Karen Khachanov e Frances Tiafoe, teste di serie numero due e tre.

L’americano ha sconfitto Miomir Kecmanovic concedendo tre set point nel secondo parziale: uno sul 4-5 e due sul 5-6. Il serbo non ha risposto in due occasioni e lo statunitense ha tirato un meraviglioso rovescio lungolinea sulla terza.

Il russo, invece, si è arreso a Emil Ruusuvuori con il punteggio di ( 2) 6-7, 6-2, 2-6. Ad affrontare il finlandese ai quarti di finale non sarà Musetti ma Pavel Kotov. Il 25enne di Mosca ha messo in campo tutta la sua solidità e superato l’azzurro con un netto 6-4, 6-3.

Musetti ha provato a cambiare schema tattico in corso d’opera, ma la pesantezza dei colpi nemici gli ha impedito di assumere il controllo degli scambi e impensierire seriamente l’avversario.

Atp Hong Kong - Niente da fare per Musetti: vince Kotov in 2 set.

Rune avanza a Brisbane

Il primo break è arrivato nel quinto gioco, quando Musetti ha sbagliato il dritto in uscita dal servizio e iniziato a perdere fiducia. Kotov non si è mai scomposto e ha chiuso il parziale con un ace.

Il talento di Carrara si è procurato due chance in apertura di secondo set: Kotov ha risposto presente affidandosi al servizio e al dritto. Sul 2-2, Musetti ha leggermente abbassato il baricentro e il russo lo ha spinto ad azzardare un complicato recupero difensivo sulla palla break; recupero terminato largo.

Kotov si è salvato nei due successivi turni di battuta: nel secondo caso aggiudicandosi uno scambio durissimo grazie al solito dritto. Non sbaglia Holger Rune a Brisbane. Il danese ha commesso più errori del solito, ma ha comunque piegato Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2 e guadagnato l’accesso ai quarti di finale.

Entrambi hanno concesso diverse occasioni nei rispettivi turni di battuta nel set che ha aperto la sfida: l’unico a sfruttarle è stato Rune. Nel settimo game, Shevchenko si è messo nei guai da solo perdendo da 40-0 e spedendo sotto rete un banale rovescio.

Il russo ha sfogato tutta la sua rabbia rompendo la racchetta: un gesto che sembra però avergli restituito, per assurdo, tranquillità. Il tennista classe 2000 ha giocato un ottimo secondo set e costretto Rune agli straordinari.

L’attuale numero 8 del ranking mondiale ha sprecato due palle per agguantare il tie-break ed è rimasto fermo sul passante vincente che ha riaperto l’incontro. Rune non si è lasciato condizionare dal modo in cui ha chiuso il parziale e nel terzo ha subito ristabilito le gerarchie sorprendendo due volte di fila in risposta il rivale.

Il 4-0 gli ha permesso di gestire senza patemi il resto del match. Vince e convince Ugo Humbert, capace di liquidare con un doppio 6-4 il next gen Alex Michelsen.