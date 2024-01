United Cup - Il polso e De Minaur fermano Novak Djokovic: Australia in semifinale

© Paul Kane/Getty Images

Il cammino della Serbia alla United Cup si è interrotto bruscamente ai quarti di finale, ma la notizia più brutta potrebbe riguardare le condizioni di Novak Djokovic. Il belgradese è apparso in seria difficoltà e, a differenza del match con Jiri Lehecka, non è riuscito a controllare il problema al polso.

Nel corso della partita con Alex de Minaur, che ha aperto la sfida contro l’Australia, Djokovic ha chiamato più volte il fisioterapista per farsi massaggiare il polso e l’avambraccio con la speranza di diminuire l’intensità del dolore.

Una speranza che è diventata sempre più vana con il passare dei minuti, come rimarcato dallo stesso protagonista durante un cambio campo.

United Cup - De Minaur e i problemi al polso fermano Djokovic: Australia in semifinale

De Minaur, da parte sua, ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera superando per la prima volta il numero uno con un doppio 6-4.

Il nativo di Sydney ha interrotto una incredibile striscia di 43 successi consecutivi collezionati da Djokovic in Australia a partire dal 2019. Djokovic ha superato il primo vero esame nel game più lungo della disputa - arrivato sul 3-3 - e ha cancellato due palle break con una seconda vincente e un magnifico drop shot.

Lo stesso non è accaduto nel nono gioco: il 36enne ha iniziato a commettere molti errori e ha spedito di metri oltre la linea di fondo campo un comodo dritto sulla seconda chance offerta al rivale. L’australiano ha ringraziato e non ha fallito l’occasione di portarsi in vantaggio.

I trattamenti al polso e i colloqui con il fisioterapista sono aumentati e hanno condizionato Djokovic. Nel secondo parziale, il serbo ha ceduto la battuta sul 3-3 commettendo il primo doppio fallo della sua partita. De Minaur non ha tremato e ha conquistato un fondamentale punto per il suo team.

A completare il lavoro ci ha pensato Ajla Tomljanovic. L’australiana è tornata a vincere un incontro nel circuito maggiore a quasi cinque mesi dall’ultima volta. Tomljanovic ha disputato solo due tornei nel 2023 a causa di un infortunio al ginocchio.

Natalija Stevanovic, che ha sostituito Olga Danilovic, non è mai entrata nel match e ha raccolto solo due game perdendo con il punteggio di 1-6, 1-6.