La Francia si impone sull'Italia. Mannarino e Garcia in coro: "Non è stato facile"

Questa notte in Australia è terminata l’avventura dell’Italia nella United Cup. La formazione azzurra ha perso nettamente lo scontro diretto con la Francia, chiudendo al terzo posto il gruppo D. Hanno chiuso invece in testa al girone i transalpini, che qualche giorno fa avevano battuto anche la Germania in un finale di match al cardiopalma.

Il loro bilancio finale è di 5 successi su 6 incontri. Il capitano dei Blues, Edouard Roger-Vasselin, non può che essere contendo di come sia andata: “Sì, sono molto orgoglioso della mia squadra.

Il merito è tutto dei giocatori. Hanno fatto un ottimo lavoro contro una squadra e un gruppo davvero tosti. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi e della nostra squadra. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Sappiamo di essere una buona squadra.

Non vediamo l'ora di giocare domani nei quarti di finale qui a Sydney. Ha preso poi parola il suo leader tecnico, Adrian Mannarino, che ha battuto questa notte Lorenzo Sonego. Il francese ha commentato così la soddisfazione della squadra: “Sì, in una gara a squadre non è mai facile perdere una partita.

C'è tanta pressione , si vuole fare sempre bene per la squadra. Oggi sono riuscito a giocare un match abbastanza costante. Sono stato felice di portare il primo punto alla nostra squadra. Anche Caroline (Garcia) ha fatto il suo.

Forse sto andando un po' meglio ora con l'esperienza. Conosco un po' meglio il mio gioco e su ciò che dovrei fare in campo, ma è sempre stato così", ha concluso.

Le parole di Garcia e Lechemia

Caroline Garcia ha chiuso poi i giochi battendo Jasmine Paolini.

Le sue parole in conferenza: “E’ stata sicuramente una partita difficile. Ho giocato contro Jasmine un paio di volte alla fine della stagione 2023. Ho subito due sconfitte pesanti. Ero pronta per una grande battaglia.

È una giocatrice di grande talento. ho cercato di mantenere la calma quando ho perso il secondo set. Ma l'atteggiamento mi ha fatto rimanere positivo. Ha infine concluso Elixane Lechemia, specialista di doppio, che in coppia con Roger-Vasselin ha battuto Bracaccio e Cobolli: “Quando abbiamo giocato il risultato era già in cassaforte.

Non si può parlare di contributo. ero nervosa perché non avevo mai giocato per la Francia, anche sul centrale. E’ stato un po' strano giocare su un campo così grande, con le luci- Ma siamo contenti di come sia andata".