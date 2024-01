Atp/Wta Brisbane - Arnaldi vince ancora e centra i quarti. Giorgi e Bronzetti fuori

© Fran Santiago/Getty Images

Una nuova battaglia ma un'altra vittoria preziosissima per acquisire maggiore fiducia. Matteo Arnaldi ha superato l'ostacolo Lukas Klein e centrato l'accesso ai quarti di finale dell'Atp 250 di Brisbane. Il tennista italiano è stato costretto a una sfida di tre set piuttosto dura, come quella vinta all'esordio con Marton Fucsovics al tie-break del terzo, nella quale ha saputo tenere i nervi saldi e alla fine portare a casa il successo.

L'azzurro non è partito col piede giusto e in apertura si è ritrovato sotto 3-0: il 22enne è poi entrato definitivamente in gara e ha cambiato l'inerzia del primo set aggiudicandoselo per 6-4. Il giocatore slovacco non si è scoraggiato dal modo rocambolesco in cui ha perso il parziale e, nel secondo, ha convertito l'unica palla break avuta a disposizione.

Sul 4-1 il 25enne ha gestito molto bene il vantaggio fino al 6-3, che gli ha consentito di allungare ulteriormente il match. Nel terzo i due sono stati attentissimi nel conservare ogni turno di battuta, spingendosi ai vantaggi.

Nel momento più delicato Arnaldi ha dimostrato di avere più esperienza rispetto all'avversario nel saper tenere i nervi saldi: Klein è finito sotto 0-40 e al terzo match point ha dovuto arrendersi. Il ragazzo di Sanremo si è preso la rivincita dell'unico precedente disputato a Miami, nel quale il rivale riuscì a spuntarla proprio in una situazione simile in tre set.

Ora, per un posto in semifinale, troverà di fronte il russo Roman Safiullin, che ha già sconfitto un avversario temibile come Ben Shelton.

Fuori le azzurre e Naomi Osaka

Lucia Bronzetti non ha potuto nulla contro la numero 2 della classifica Wta Aryna Sabalenka, che nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio si è imposta con un netto 6-3, 6-0.

Dopo aver superato lo scoglio del primo gioco, in cui ha concesso una palla break, la bielorussa ha comandato senza non troppi problemi il match. Un break sul 3-2 le ha permesso di conquistare il primo set, mentre nel secondo l'azzurra si è trovata in grandissima difficoltà ottenendo appena due punti al servizio.

Eliminata anche Camila Giorgi, per mano della testa di serie numero 3 Jelena Ostapenko. La lettone ha dominato il parziale inaugurale (6-1), mentre nel secondo è riuscita a limitare il tentativo di reazione della marchigiana, che si è ritrovata avanti 4-2 ma non ha saputo prendersi il set.

La 26enne ha mostrato la sua solidità ed è stata abile a ribaltare il punteggio (6-4) con due break in successione. Naomi Osaka è uscita di scena nel tabellone principale dopo un combattuto confronto con Karolina Pliskova, che l'ha spuntata per 3-6, 7-6, 6-4.

La giapponese ha però ritrovato il sorriso e cercherà di essere una delle protagoniste agli Australian Open.