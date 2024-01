United Cup - La Francia travolge ed elimina l'Italia: sconfitti Sonego e Paolini

© Brett Hemmings/Getty Images

Niente da fare. È terminata l'avventura dell'Italia nella United Cup: la formazione azzurra ha perso anche lo scontro diretto con la Francia nella notte di mercoledì 3 gennaio e ha chiuso al terzo posto il gruppo D.

Per la speranza di qualificarsi ai quarti di finale servivano almeno due vittorie importanti ma già al termine dei due singolari la squadra capitanata da Renzo Furlan ha rimediato la sconfitta contro i transalpini, che erano comunque favoriti alla vigilia del confronto.

I match

Lorenzo Sonego è stato domato da un buonissimo Adrian Mannarino nell'incontro che ha aperto il programma a Sydney. L'azzurro non ha cominciato nel migliore dei modi cedendo la battuta nel terzo gioco. Il francese ha controllato piuttosto bene il vantaggio nei successivi turni di servizio, non dando praticamente chances all'avversario di reagire fino al 6-4.

Nel secondo il torinese è rimasto aggrappato al punteggio, non riuscendo però a mettere in difficoltà il giocatore 35enne, molto in fiducia col rovescio e quando è stato chiamato nei pressi della rete.

Sul 4-4, in un momento cruciale della partita, il numero 46 del mondo non ha tenuto la battuta e ha permesso a Mannarino di servire con successo per il match (6-4). Jasmine Paolini ha cercato di pareggiare i conti lottando fino in fondo contro l'ostica Caroline Garcia.

Nel primo set la francese si è presa dopo tre game un break di vantaggio e ha saputo difenderlo fino al 6-4 finale, respingendo con un ulteriore break il tentativo di recupero dell'azzurra che ha strappato il servizio nell'unica chance di break avuta a disposizione.

La 30enne non è riuscita a indirizzare completamente la sfida, la 27enne italiana ha preso coraggio e nel secondo ha provato la fuga (4-1). La francese ha replicato e ricucito il gap, ma ai vantaggi non si è garantita il tie-break cedendo la battuta sul più bello complice un doppio fallo sul set point (7-5).

Garcia è tornata aggressiva nel parziale decisivo, portandosi addirittura sul 4-1 con due break di vantaggio. Paolini non ha mollato ma alla fine è stata in grado di recuperare un solo break; la numero 20 al mondo questa volta non ha avuto problemi a chiudere 6-4.

Il doppio misto ha così perso ogni tipo di valore: la coppia Lechemia-Roger-Vasselin ha comunque sconfitto il duo azzurro formato da Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli col punteggio di 7-6, 6-4. Ora la Francia attenderà la Norvegia per conquistare un posto nelle semifinali della competizione australiana.